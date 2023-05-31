20 багги изготовят в Хабаровском крае до конца 2023 года

Новые багги стали легче, но крепче. Фото: https://t.me/Degtyarev_Info

Богатый промышленный потенциал Хабаровского края позволяет ему быстрее прочих регионов начать работу по локализации своей продукции, постепенно отказываясь от использования иностранных комплектующих. Особенно важно как можно скорее обрести производственный суверенитет в период необходимости выпуска продукции и техники для нужд СВО, ведь тогда новые санкции уже не смогут помешать выполнению оборонзаказа.

Поэтому в Хабаровском крае вовсю работает предприятие по производству тактических автовездеходов, или попросту багги, которое большими шагами идет в своей работе к полному импортозамещению. Губернатор Михаил Дегтярев лично посетил завод, оценив его нынешние мощности и потенциал для дальнейшего масштабирования.

Багги, которые по итогам народного голосования получили название «Ерофей», уже приобрели известность по всей стране. Предприятие, где производятся вездеходы, за последние месяцы обзавелось собственным цехом металлообработки, а также сварочными столами, где осуществляется сборка рам.

Как отметил губернатор, возможности предприятия сегодня позволяют адаптироваться под конкретные запросы, исходящие от военных подразделений.

- С января были учтены пожелания военнослужащих. Перед отправкой все машины обязательно проходят испытания на полигонах Восточного военного округа. И у новых моделей заметны изменения. Прежде всего, модернизация затронула ходовую часть, которая была усилена. Для повышения проходимости более легкими стали капот и крылья. Кроме того, укрепили колеса, а на кабине появилась противоосколочная броня, - пояснил Михаил Дегтярев.

Консультантом в процессе проектирования выступал сам полпред президента России по ДФО Юрий Трутнев. Одной заправки доработанной версии багги хватает на 20 моточасов. Глава региона остался удовлетворен текущими мощностями предприятия и заявил, что к концу года завод пополнится еще и собственным сборочным цехом.

Текущий заказ рассчитан на 20 машин, которые в течение ближайших месяцев будут постепенно передаваться военнослужащим. Первые багги были отправлены в зону СВО уже сегодня.