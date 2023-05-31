Срок за «жижи»: в Биробиджане магазинный вор смел жидкости для заправки «электронок» и сбежал в село

Ущерб табачному магазину владельцы оценили в 129 тысяч 110 рублей
Фото: Скриншот с видео
В Биробиджане обокрали табачный магазин. Любитель «попарить электронки» выбил стекло в двери и унес с собой приспособления для курения. Далеко магазинному вору сбежать не удалось - его сняла камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина в кепке и с фонариком пытается неуклюже забраться в магазин через выбитый стеклопакет. Чтобы не порезаться осколками, воришка постелил мешок и повис на животе, пытаясь перевалиться внутрь. Второй заход оказался более удачным.
Подозреваемый за несколько минут обчистил полки торговой точки. В мешок пошли картриджи и жидкости с никотином для заправки pod-систем и вейпов. Уходя, мужчина заглянул в кассу, откуда взял 9800 рублей. С мешком жиж подозреваемый сбежал в Облученский район в надежде, что его не отыщут.
Но полицейские установили личность мужчины и добрались до него. Подозреваемый - 44-летний житель Амурской области с уголовным прошлым. Отпираться он не стал и полицейским сознался в еще одной краже из торгового центра поселка Смидовичи.
- По данным фактам в отношении подозреваемого заведены уголовные дела по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Ущерб табачному магазину владельцы оценили в 129 тысяч 110 рублей. Подозреваемому грозит до шести лет колонии.
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