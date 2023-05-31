Срок за «жижи»: в Биробиджане магазинный вор смел жидкости для заправки «электронок» и сбежал в село

Ущерб табачному магазину владельцы оценили в 129 тысяч 110 рублей Фото: Скриншот с видео

В Биробиджане обокрали табачный магазин. Любитель «попарить электронки» выбил стекло в двери и унес с собой приспособления для курения. Далеко магазинному вору сбежать не удалось - его сняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина в кепке и с фонариком пытается неуклюже забраться в магазин через выбитый стеклопакет. Чтобы не порезаться осколками, воришка постелил мешок и повис на животе, пытаясь перевалиться внутрь. Второй заход оказался более удачным.

Подозреваемый за несколько минут обчистил полки торговой точки. В мешок пошли картриджи и жидкости с никотином для заправки pod-систем и вейпов. Уходя, мужчина заглянул в кассу, откуда взял 9800 рублей. С мешком жиж подозреваемый сбежал в Облученский район в надежде, что его не отыщут.

Но полицейские установили личность мужчины и добрались до него. Подозреваемый - 44-летний житель Амурской области с уголовным прошлым. Отпираться он не стал и полицейским сознался в еще одной краже из торгового центра поселка Смидовичи.

- По данным фактам в отношении подозреваемого заведены уголовные дела по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Ущерб табачному магазину владельцы оценили в 129 тысяч 110 рублей. Подозреваемому грозит до шести лет колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

«Пусть родителям будет стыдно»: юноша обокрал торговую точку под камерами и при свидетелях в Хабаровске

Похитителя корюшки разыскивают в Хабаровске (подробнее)

Житель Хабаровска обокрал владельцев усадьбы через три дня после освобождения

Он нажился больше, чем на полмиллиона (подробнее)