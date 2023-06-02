Алименты не платят и мамы: стало известно, как обстоит ситуация с выплатами детям в Хабаровском крае и ЕАО

Не каждая готова платить алименты Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Далеко не все родители исправно выполняют свои родительские обязанности. И далеко не все из них понимают, что за любым их безответственным по отношению к детям действием всегда последует наказание. О работе с алиментщиками в интервью с «КП» - Хабаровск» рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области - главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области, полковник внутренней службы Анатолий Касьяненко.

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области - главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области, полковника внутренней службы Анатолий Касьяненко Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

- Анатолий Анатольевич, сколько удалось взыскать алиментов с должников в этом году?

- За четыре месяца 2023-го в пользу несовершеннолетних детей взыскано свыше 217 миллионов рублей, из них в Хабаровском крае - более 170 миллионов, а в ЕАО - больше 47 миллионов.

- Как за последние пару лет изменился собирательный образ должника по алиментам?

- Среднестатистический алиментщик в Хабаровском крае - это мужчина в возрасте от 31 года до 42 лет - 58,9 процента исполнительных производств указанной категории приходится именно на этот возраст.

Мужчины от 42 лет и старше в данной категории должников составляют 34,1 процента. Это вторая по численности возрастная группа отцов, исполняющих свои родительские обязательства в принудительном порядке.

Процент представителей сильного пола в возрасте от 18 до 30 лет, обязанных судом заботиться о своих детях, в Хабаровском крае составляет свыше семи. Из них более половины имеют официальное место работы.

Что касается Еврейской автономной области, в этом регионе среднестатистический алиментщик - это также мужчина в возрасте от 31 года до 42 лет. Процент исполнительных производств указанной категории в этом возрасте составляет 60,5.

Вторая возрастная группа - мужчины в возрасте от 42 лет и выше. Процент исполнительных производств - 31.

Процент исполнительных производств, где молодые люди от 18 до 30 лет, которые исполняют родительские обязательства в принудительном порядке, составляет 8,5.

- Как много женщин-алиментщиц?

- Их процент от общего количества должников по алиментам в Хабаровском крае и Еврейской автономной области составляет около 25.

Многие из них лишены родительских прав. На возраст от 18 до 30 лет приходится 10,4 процента от общего числа женщин-должников в Хабаровском крае, на возраст 30-42 года - 64,6 процента, от 43 лет - 25 процентов.

У женщин в Еврейской автономной области картина выглядит следующим образом: на возраст от 18 до 30 лет приходится свыше 12,4 процента от общего числа женщин-должников, на возраст 30-42 года - 63,3 процента, от 43 лет - свыше 24,3 процента.

- Как обычно определяется размер алиментов? В каких случаях пойдет речь о твердой денежной сумме?

- В соответствии со статьей 81 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения об уплате алиментов эти выплаты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - 1/4, на двух детей - 1/3, на трех и более детей - 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

- Раньше некоторые алиментщики практиковали внесение какой-то небольшой суммы, чтобы приостановить преследование, сейчас что-то изменилось?

- С 10 января 2022 года вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики алиментов при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Указанные изменения предусмотрены федеральными законами от 30.12.2021 № 479-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и № 499-ФЗ «О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Таким образом, необходимо отметить, что частичная выплата задолженности не является основанием для непривлечения должников к административной и уголовной ответственности.

- Можно ли платить алименты на счет ребенка, чтобы они не доставались бывшему супругу? Следит ли кто-либо за целевым расходованием алиментов, что они тратятся на нужды ребенка?

- В соответствии со статьей 80 ФЗ от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации» родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.

По соглашению родителей или по решения суда алиментные платежи (не более 50 процентов от сумм, подлежащих выплате) могут перечисляться непосредственно ребенку, в том числе на счет, открытый на его имя в банке.

Передача денежных средств ребенку, в том числе на счет, без судебного решения либо без нотариального соглашения об уплате алиментов не считается алиментами и может быть расценена как дарение ребенку денег.

Контроль за целевым расходованием алиментов на ребенка осуществляется органами опеки и попечительства путем проведения инспекционных посещений получателя алиментов.

Основанием для проведения инспекционного посещения получателя алиментов является заявление плательщика алиментов, подданное в орган опеки и попечительства по месту проживания получателя алиментов.

- А может ли пристав помочь неплательщику с поиском работы? Часто ли такое происходит и насколько эффективна эта мера?

- Зачастую бывает такое, что, к примеру, должники по алиментам не имеют официального дохода, из-за чего не могут погашать задолженность, в таких случаях судебный пристав-исполнитель направляет должников в Центр занятости населения, и уже там с ним проводят работу, и он или она трудоустраиваются, либо получают пособия по безработице.

На сегодняшний день после направления судебными приставами-исполнителями свыше 170 должников обратились (встали на учет) в подразделения службы занятости населения.

- Что делает судебный пристав, чтобы сподвигнуть должника к оплате задолженности по алиментам?

- На первой стадии исполнительного производства должник предупреждается об административной и уголовной ответственности при вынесении постановления о возбуждении так же, как и о взыскании исполнительского сбора, в случае неисполнения требований исполнительного документа, в срок для добровольного исполнения.

Он устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и 10 тысяч рублей с должника-организации.

В случае если должник уклоняется от уплаты задолженности по алиментным платежам, судебный пристав вправе применить меры принудительного исполнения, а именно: обращение взыскания на имущество должника, включая денежные средства и ценные бумаги, арест имущества должника, ограничение в праве выезда за пределы России, ограничение в пользовании специальным правом.

Кроме того, должники, игнорирующие выплату алиментов, рискуют быть привлеченными к административной, а в дальнейшем и к уголовной ответственности.

Если же должник скрывается от оплаты задолженности по алиментным платежам, не выходит на связь - на него заводится розыскное дело. В этом случае подключаются судебные приставы-исполнители по розыску. Розыск должников осуществляется специально подготовленными судебными приставами во взаимодействии с правоохранительными органами, регистрирующими и контролирующими органами, предприятиями, учреждениями и организациями.