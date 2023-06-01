Любителей экстрима приглашают в крупнейший скейт-парк Дальнего Востока

Парк экстремальных видов спорта открылся в Хабаровске Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Сегодня как в Хабаровске, так и по всему Хабаровскому краю создается все больше объектов, способствующих реализации творческого и спортивного потенциала молодежи. Важно, что это направление работ полностью поддерживается со стороны губернатора Дегтярева и со стороны глав муниципалитетов, в частности, мэра Хабаровска.

Так, в День защиты детей в краевой столице на территории арены «Ерофей» официально открыли крупнейший парк экстремальных вдов спорта на всем Дальнем Востоке. Михаил Дегтярев, принявший участие в торжественной церемонии открытия, напомнил слова президента России Владимира Путина о важности массового спорта как фундамента успехов победителей.

Михаил Дегтярев уже ждет гостей со всей страны, готовых опробовать новые площадки Фото: Правительство Хабаровского края

- Этот скейт-парк - только начало, которое получит свое развитие в центре города, в парке «Динамо». Занимайтесь на здоровье и становитесь чемпионами! - обратился к собравшимся спортсменам губернатор.

Маленькие любители самокатов смогут кататься в парке в безопасности Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Новый объект площадью 650 квадратных метров разделен на две зоны, на одной из которых будут тренироваться велосипедисты от 16 лет со своими BMX, а другая, оснащенная рампами и плоскостными фигурами, предназначена для маленьких скейтеров и любителей трюков на самокатах от шести лет.

Рампы и остальные конструкции произведены местными предприятиями Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Строительство парка экстремальных видов спорта обошлось в шесть миллионов рублей, выделенных из бюджета региона. Все конструкции парка были произведены на местных предприятиях с соблюдением всех стандартов безопасности. Нынешние возможности спортивного объекта позволяют планировать проведение масштабных соревнований в Хабаровске.

Отдельная зона отведена для тренировок на BMX Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Недавно BMX-фристайл и скейтбординг вошли в состав олимпийских видов спорта. Поэтому мы решили в этом году провести фестиваль уличных видов спорта, а в следующем заявимся на всероссийские соревнования! - поделился амбициозными планами Михаил Дегтярев.

Кроме того, рядом, в окрестностях арены, также запустили первую в крае «умную» спортивную площадку, на обустройство которой регион получил от федерального центра 23 миллиона рублей. Еще 19 миллионов рублей уже из средств края пошли на установку всего поставленного оборудования.

Губернатор пообщался с юными спортсменами Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Губернатор осмотрел возможности большой по протяженности площадки, которая уместила в себе прыжковую яму, зону для игры в пляжный волейбол, дорожки для легкой атлетики, а также воркаут-зону с тренажерами. Площадка носит название «Умная» из-за возможности заниматься на каждом из снарядов без помощи инструкторов - достаточно лишь отсканировать QR-код на тренажере, после чего гаджет откроет подробную инструкцию по использованию, оптимальному количеству подходов и правилам безопасности.