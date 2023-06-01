Прохожие помогли донести до машины скорой: окровавленного мужчину нашли на лавочке в центре города в Хабаровском крае

Во время разборок подозреваемый не менее пяти раз ударил жертву ножом. Тематическое фото Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Человек, истекающий кровью, сидел на скамейке в центре города Вяземский. Казалось, мужчина не понимал, что происходит, и не мог говорить. Прохожие вызвали скорую помощь, а полиция начала свою проверку.

На площади «Виадук» в Вяземском периодически собираются разного рода компании, некоторые не прочь выпить спиртного. Именно здесь и обнаружили мужчину в крови 30 мая. Судя по кадрам, снятым очевидцами, прибывшие медработники погрузили пострадавшего на носилки, а прохожие помогли донести их до машины.

На теле мужчины были найдены ножевые ранения, поэтому бригада скорой помощи сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранительные органы выяснили некоторые детали ЧП. Оказалось, что мужчина получил раны в драке. Он сцепился то ли со знакомым, то ли с прохожим (сейчас это устанавливается). Во время разборок оппонент достал нож и не менее пяти раз вонзил в тело жертвы.

После ЧП подозреваемый скрылся, но бегал недолго. Полиция установила его личность и задержала. Мужчина водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. С ним работают оперативники, в частности выясняют причины драки и происхождение ножа. Пострадавший находится в больнице, врачи продолжают бороться за его жизнь.

- По данному факту заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель регионального УМВД России.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.