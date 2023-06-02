Жители Хабаровска получили несколько спортивных объектов в День защиты детей

Новый скейт-парк в Хабаровске стал самым большим на Дальнем Востоке Фото: Администрация Хабаровска

Краевая столица становится спортивным центром всего Дальнего Востока. Новые объекты и секции появляются в городе практически каждый месяц. Любой желающий может заниматься практически любым видом спорта. Инициатива мэра Хабаровска Сергея Кравчука нашла отклик у краевых властей. Выстроенные отношения с главой региона Михаилом Дегтяревым позволили привлечь финансирование и реализовать интересные проекты.

Так, 1 июня в Хабаровске открылся самый большой на Дальнем Востоке парк экстремальных видов спорта. Возле «Ерофей Арены» разместили рампы, трамплины и другие объекты. Такой скейт-парк позволит городу принимать соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Одними из них могут стать ВМХ фристайл и скейтбординг, которые входят в олимпийскую программу.

- Эта самая большая площадка - для вас! Мэр Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук обратился ко мне с предложением еще один скейт-парк открыть в Центральном районе, и я поручил минспорта совместно с администрацией Хабаровска подготовить проект такой площадки. Поэтому занимайтесь на здоровье! - заявил на торжественном открытии Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Администрация города следит за тем, чтобы у любого желающего была возможность реализовать свои начинания в том или ином виде спорта. По этой причине в Хабаровске функционируют более 200 спортивных залов, шесть стадионов и 20 бассейнов. И работа на этом не останавливается.

Сергей Кравчук уверен, что здоровье жителей - это ключевой приоритет работы местных властей. Поэтому развитие данного направления не останавливается на специальных объектах. Дворовые территории тоже могут выступать площадками для занятий спортом. Глава города уделяет повышенное внимание их благоустройству благодаря как муниципальным, краевым, так и федеральным программам. На эти цели привлекается дополнительное финансирование.