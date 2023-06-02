Погода в Хабаровске 3-4 июня будет мало походить на летнюю Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровске 3-4 июня будет мало походить на летнюю. Жителей города (да и всего края) ждут два дня низких температур и дождь. Всему виной смещение холодной массы.

Погода в Хабаровском крае 3-4 июня

Последние пару месяцев погода в Хабаровском крае задает тенденцию: в будни дни на улице благодать, в выходные - то снег, то дождь, то ветер. А то и все вместе. Первые летние субботу и воскресенье уже хотелось бы провести на природе или на прогулке. Но нет, и здесь прогноз в Хабаровском крае подводит. В первые выходные июня в регионе будет холодно, как в начале мая. В некоторых районах ожидаются дожди.

Погода в Хабаровском крае 3 июня будет с натяжкой, но нормальной. В ночь на субботу столбики термометров покажут +3 +10 градусов, в горах на севере - около -2 градусов. Прогноз в Хабаровском крае с 3 на 4 июня более грустный - всего +1 +6 градусов. Днем воздух прогреется до +13 +18 градусов.

Погода в Хабаровске 3-4 июня

Прогноз в Хабаровске 3 июня обещает небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет в пределах +5 +7 градусов. Днем воздух прогреется всего до +14 +16 градусов.

- Погода в Хабаровске 4 июня будет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3 +5 градусов, днем - около +14 +16 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник Хабаровского гидрометцентра.

И, как по устоявшейся традиции, погода в Хабаровске изменится в понедельник, 5 июня. Температуры воздуха поползут вверх и подарят летнее тепло. Прогноз в Хабаровске на неделю еще будет уточняться.

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