Иван Фоменко: «Я люблю животных, но если на кону стоит человеческая жизнь, нужно быть решительными»

Свод правил содержания и выгуливания домашних животных в Хабаровске уже находится в разработке Фото: Администрация Хабаровска

С приходом тепла слуги народа имеют возможность чаще исследовать вверенные им территории лично, во время пеших обходов. Как правило, проблема, которую видишь своими глазами, или слышишь о ней из уст человека, проживающего на территории, получает более оперативное и эффективное решение. Заместитель председателя Хабаровской городской думы, депутат городской думы по избирательному округу №15 Иван Фоменко рассказал, как работает с вопросами, поступающими от жителей, и как спасать людей от нападок бездомных животных.

- Иван Алексеевич, как вы взаимодействуете с населением в своем округе?

- У меня есть социальные сети, где я стараюсь подробно рассказывать о своей работе. Во время серьезных мероприятий жители читают, реагируют, задают вопросы. Такой формат стал более удобен людям, и они почти перестали приходить на личные приемы. Вместо этого пишут, звонят, и мы уже с помощниками реагируем. Сейчас, в летний период, появилась возможность чаще ходить по округу и в общении с жителями узнавать, что происходит. Плюс мы разрабатываем листовки, где расположим QR-коды со ссылками на все мои социальные сети и телефоны, поместим туда мою фотографию, чтобы люди могли оперативно обращаться без поисков депутата на различных сайтах.

- Что сегодня больше всего волнует жителей?

- Из последнего - необходимость ремонтных работ. Недавно узнал, что в одном пятиэтажном доме у людей уже около пяти лет течет крыша. Вопросом занимаемся с главным управлением контроля и лицензирования правительства края. Такие обращения всегда у меня под контролем, потому что проблема не решается долгие годы. Возможно, имеет место халатное отношение управляющей организации или фонда по капитальному ремонту, но если проблема носит системный характер, то необходимо мобилизовывать эти службы.

- Как в таких случаях выстроена отработка обращений?

- Мы работаем уже более трех лет, и система отработана. Изучая проблему, сразу понимаешь, где искать ответственных за нее, уже знаешь многих руководителей служб и ведомств. И если положено отрабатывать вопросы в течение 30 дней, то недавно удалось решить проблему менее чем за сутки. Во время обхода округа одна из жительниц рассказала, что в 30 метрах от детской площадки образовалась настоящая свалка мусора. Я в тот же вечер позвонил ответственным, на следующий день выложил в соцсети информацию о том, что проблема взята в работу. И тут же мне приходит ответ от регионального оператора с фотографией и текстом о том, что вопрос решен.

- Никуда не исчезает проблема агрессивных бездомных животных. Недавно в одном из поселков края собака напала на шестилетнего ребенка. Какие подвижки происходят в решении этой проблемы?

- Проблема имеет распространение по всей стране. И ситуация такова, что если выбирать между жизнью ребенка и собаки, то выбор будет в пользу человека. Поэтому федеральным законодательством была предложена инициатива об усыплении собак. Но в каждом регионе свои проблемы и финансовые возможности. Конкретно наш дефицит бюджета, например, не позволяет построить большие приюты. Я сам люблю животных, но сейчас моя команда разрабатывает правила содержания и выгуливания домашних животных в Хабаровске, где четко будут прописаны все нюансы и соответствующие наказания за их несоблюдение.

- Какая работа проводится в отношении семей мобилизованных и участников СВО?

- Основную нагрузку в этом вопросе на себя берут комитеты по управлению районами. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» оказывается психологическая поддержка, а также отрабатываются обращения по бытовым вопросам: поколоть дрова, поправить забор. Говоря об этой теме, недавно комитет по управлению Индустриальным районом озвучил серьезную проблему - есть многодетная семья участника СВО, у которой сгорел дом. В текущих условиях лишиться жилья - это очень большая проблема. Сейчас будем привлекать всевозможные благотворительные фонды, чтобы совместно со специалистами комитета оказать помощь пострадавшим.