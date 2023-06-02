Сергей Кравчук: «Наш кирпич используется в строительстве объектов по всему краю»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил коллектив завода с юбилеем Фото: Администрация Хабаровска

Глава города Сергей Кравчук поддерживает и ценит местных производителей. Сегодня мэр Хабаровска посетил одно из масштабных предприятий - Хабаровский завод строительной керамики, которое отмечает 10-ю годовщину.

- Хочу поздравить весь коллектив с 10-летием завода. Это предприятие, которое выпускает качественный кирпич. Его используют на всех социальных объектах, строящихся в Хабаровском крае, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Мэр города отметил, что производственный потенциал в городе позволяет решать задачи увеличения объемов жилищного строительства, которые были поставлены губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Кроме того, мощности завода позволяют выпускать такое количество продукции, что хабаровчане могут выбирать доступный строительный материал для личных целей или в рамках развития собственного бизнеса по линии индивидуального жилищного строительства.

- За 10 лет завод выпустил 188 миллионов кирпичей. В основном этот материал остался здесь, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, - отметил Сергей Кравчук.

Сегодня Хабаровский завод строительной керамики производит в среднем 92 тысячи штук кирпича в сутки. Более 70 процентов приходится на потребителей города и Хабаровского края. Оставшаяся часть распространяется по другим регионам Дальнего Востока.

Мэр краевой столицы поставил задачу руководству завода увеличивать объемы производства. Генеральный директор предприятия Виталий Че рассказал, что проблем с этим не возникнет. Все оборудование, используемое на линии, является отечественным.

Напомним, сейчас стоимость одного кирпича для строительства социальных объектов составляет 19 рублей за штуку, а для других целей - 21 рубль за штуку.