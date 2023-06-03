Перекрытие дорог в Хабаровске 4 июня 2023 года пройдет в несколько этапов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На период проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» намечено перекрытие дорог в Хабаровске 4 июня 2023 года. Ограничения будут вводиться поэтапно и с самого раннего утра. В основном проезд будет запрещен по центральной части города. Все о перекрытии дорог 4 июня в Хабаровске - в нашем материале.

Перекрытие дорог в Хабаровске 4 июня

Первая «волна» перекрытий дорог в Хабаровске 4 июня пройдет с 6:00 до 19:30. Ограничение движение будет введено на улицах:

- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева Амурского);

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до переулка Муравьева Амурского).

Ограничение движения 4 июня в Хабаровске

Перекрытие дорог в Хабаровске 4 июня 2023 года на втором этапе вводятся с 13:30 до 19:30. Перекроют улицы:

- Карла Маркса (от Гоголя до Льва Толстого);

- Муравьева-Амурского (от Шеронова до Гоголя);

- Пушкина (от Муравьева-Амурского до Ким Ю Чена).

Перекрытие улиц 4 июня в Хабаровске

Перекрытие дорог 4 июня 2023 в Хабаровске на третьем этапе пройдет с 14:00 до 19:00. Ограничат движение по улицам:

- Карла Маркса (от Льва Толстого до Дикопольцева);

- Льва Толстого (от Карла Маркса до Ким Ю Чена);

- Гайдара (от Карла Маркса до Ким Ю Чена);

- Петра Комарова (от Карла Маркса до Ким Ю Чена).

Какие улицы перекроют 4 июня 2023 года в Хабаровске

С 14:30 до 19:30 будет введено финальное перекрытие дорог в Хабаровске 4 июня 2023. Проезд будет запрещен по улицам:

- Муравьева-Амурского (от Шевченко до улицы Шеронова);

- Тургенева (от переулка Дьяченко до Уссурийского бульвара);

- переулку Дьяченко (от Тургенева до Шевченко);

- Шевченко (от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко):

- Комсомольской (от Уссурийского бульвара до Амурского

Бульвара);

- Истомина (от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара);

- Калинина (от Амурского бульвара до Уссурийского бульвара);

- Фрунзе (от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара);

- Запарина (от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара);

- Дзержинского (от Амурского бульвара до Уссурийского бульвара);

- Волочаевской (от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара);

- Шеронова (от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена).

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