Перекрытие дорог в Хабаровске 4 июня 2023 года пройдет в несколько этапов
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
На период проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» намечено перекрытие дорог в Хабаровске 4 июня 2023 года. Ограничения будут вводиться поэтапно и с самого раннего утра. В основном проезд будет запрещен по центральной части города. Все о перекрытии дорог 4 июня в Хабаровске - в нашем материале.
Первая «волна» перекрытий дорог в Хабаровске 4 июня пройдет с 6:00 до 19:30. Ограничение движение будет введено на улицах:
- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева Амурского);
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до переулка Муравьева Амурского).
Перекрытие дорог в Хабаровске 4 июня 2023 года на втором этапе вводятся с 13:30 до 19:30. Перекроют улицы:
- Карла Маркса (от Гоголя до Льва Толстого);
- Муравьева-Амурского (от Шеронова до Гоголя);
- Пушкина (от Муравьева-Амурского до Ким Ю Чена).
Перекрытие дорог 4 июня 2023 в Хабаровске на третьем этапе пройдет с 14:00 до 19:00. Ограничат движение по улицам:
- Карла Маркса (от Льва Толстого до Дикопольцева);
- Льва Толстого (от Карла Маркса до Ким Ю Чена);
- Гайдара (от Карла Маркса до Ким Ю Чена);
- Петра Комарова (от Карла Маркса до Ким Ю Чена).
С 14:30 до 19:30 будет введено финальное перекрытие дорог в Хабаровске 4 июня 2023. Проезд будет запрещен по улицам:
- Муравьева-Амурского (от Шевченко до улицы Шеронова);
- Тургенева (от переулка Дьяченко до Уссурийского бульвара);
- переулку Дьяченко (от Тургенева до Шевченко);
- Шевченко (от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко):
- Комсомольской (от Уссурийского бульвара до Амурского
Бульвара);
- Истомина (от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара);
- Калинина (от Амурского бульвара до Уссурийского бульвара);
- Фрунзе (от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара);
- Запарина (от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара);
- Дзержинского (от Амурского бульвара до Уссурийского бульвара);
- Волочаевской (от Уссурийского бульвара до Амурского бульвара);
- Шеронова (от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена).
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