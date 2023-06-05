Украли смартфон, а он их сдал: банду воров из Хабаровска раскрыли благодаря современным технологиям

Воры катались по округе, не подозревая, что на них уже вышли Фото: скриншот из видео/УМВД России по Хабаровску

Современные технологии - в первую очередь благо, а не угроза человечеству. Доказательством этого стала история из Хабаровска. Благодаря встроенной геолокации жертвам ограбления удалось не только найти, но и вернуть себе украденное имущество, а также вывести воров на чистую воду.

ПОНАДЕЯЛИСЬ НА АВОСЬ

Компания молодых людей возрастом плюс-минус 20 лет открыла велосезон. Они ездили по улицам города и хорошо проводили время. Жара и физическая активность в несколько десятков километров на великах дали о себе знать. Девушка и парень захотели пить и решили по-быстрому зайти в магазин на Трехгорной. Они припарковали транспорт у входа. Понадеявшись на честность остальных жителей города, замки на байки не поставили. Кроме того, прямо к велосипедам крепились сумки, в которых остались ценности покупателей, а именно три дорогих смартфона.

Велосипеды привлекли внимание двух мужчин, проходивших мимо. Они заметили, что велики ничем не закреплены. Пообщавшись, злоумышленники пришли к выводу, что это легкая нажива, и они могут забрать себе и транспорт и содержимое сумки. Посовещавшись, придумали план: зайти внутрь и сделать вид, что хотят купить товары. А на выходе запрыгнуть на байки и укатить в закат. Так они и поступили, даже не подумав о камере видеонаблюдения, записавшей все происходящее.

КАТАЛИСЬ БЕЗ ЗАЗРЕНИЙ СОВЕСТИ

Выйдя с покупками, молодые люди поняли, что произошло. Вместо трех великов воры оставили им лишь один. Панике они поддались ненадолго и разу направились в полицию, чтобы рассказать о случившемся. Выяснилось, что общая стоимость награбленного составила 120 тысяч рублей.

- В сумке на велосипеде были три айфона, все разных моделей. К счастью, на одном из них было установлено приложение с поиском устройства. Оно работает даже при выключенном телефоне, или если внутри нет симки. Полицейские включили приложение, и айфон показал свое местоположение, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Так стало понятно, что телефоны и велики уже успели проделать путь через полгорода и находятся на улице Джамбула. Не мешкая, полицейские и потерпевшие направились к указанной точке. Воров найти было несложно: они как раз катались по округе на украденных велосипедах.

Завидев полицию, мужчины сразу поняли, что к чему. Сотрудники сразу поймали одного из подозреваемых, а второй поспешил убраться подальше. 29-летний задержанный работал сборщиком интернет-заказов и ранее не был судим.

Первого мужчину поймали с поличным Фото: УМВД России по городу Хабаровску

СДАЛСЯ САМ

Его 25-летний друг сам пришел в участок на следующий же день. Видимо, он осознал, что его поиски - вопрос времени, и отрицать вину не имеет смысла. Мужчина нигде не работает и ранее также не занимался противоправными действиями. Оба злоумышленника сами рассказали, что сделали, не выдумывая легенд.

Второй мужчина сдался сам Фото: УМВД России по городу Хабаровску

- Телефоны и велосипеды вернули владельцам. На злоумышленников заведено уголовное дело за кражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Оперативники порекомендовали жертвам преступления в следующий раз быть более внимательными, ни в коем случае не оставлять без присмотра дорогостоящее имущество. Также велосипеды всегда следует закреплять специальными сдерживающими устройствами, чтобы украсть их было не так просто.

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