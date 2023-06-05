Метеорологи обещают комфортную неделю с высокими температурами и небольшим подвохом в виде дождя Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровске 5-9 июня (да и во всем крае) встанет на «летние рельсы». Метеорологи обещают комфортную неделю с высокими температурами. Но есть подвох: специалисты не исключают вероятность дождей.

Прошедшие выходные в крае были скверными. Столбики термометров днем едва поднимались до +18 градусов - в середине мая и то было теплее. Периодически лил дождь, дул прохладный ветер, в общем, не начало лета, а натуральный конец сентября. Лишь солнце подкупало своей яркостью, но нужного прогрева не давало.

Погода в Хабаровске на неделю

По устоявшейся традиции за холодными выходными следуют теплые будни. Прогноз в Хабаровске 5-9 июня очень приятный. Погода будет теплой, ветер - не сильным, поэтому прогулки на свежем воздухе будут комфортными.

Но зонтики лучше далеко не убирать и, согласно прогнозу в Хабаровске на неделю, первые три дня брать их с собой. Именно в этот период метеорологи не исключают дождь. Осадки будут кратковременные и в течение рабочей семидневки пройдут в разных районах региона, в том числе в краевой столице.

Точный прогноз в Хабаровске на неделю

- Погода в Хабаровске 5-9 числа будет сохранять неустойчивый характер. Однозначно температуры воздуха повысятся до +20 +27 градусов по всей территории края. В Хабаровске столбики термометров покажут +24 +25 градусов, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Светлана Агеева, главный синоптик Хабаровского гидрометцентра.

Сохранит ли погода в Хабаровске тенденцию похолодания на выходных - будет известно позже. Прогноз на 10-11 июня еще будет уточняться.

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