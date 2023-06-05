«Я люблю подтверждать все научно», - Елизавета Волкова о методике исполнения желаний

Елизавета Волкова. Фото: Люси ГАЙШУН

- Сегодня на ваш YouTube канал «СИЛА В МЫСЛИ» подписано почти миллион человек. Что вас натолкнуло на мысль, что вы можете помогать людям исполнять желания и создать свою школу?

- У меня было влечение к непознанному еще с 17 лет: мне хотелось понять, как мысль влияет на материю. Затем я прочитала книгу Джона Кехо «Подсознание может все» и за 30 дней буквально материализовала вещь, которую хотела получить в подарок. Среди англоязычных авторов тема манифестации была всегда очень развита, а у нас в 2016 году это было не так популярно: все считали, что подобные практики не научны. Я создала свой YouTube канал о силе мысли и начала делиться простыми практиками по исполнению желаний в разных сферах, и всего за несколько месяцев на него подписались 300 тысяч человек! Я поняла, что то, что я даю, востребовано. Так в последствии мой канал перерос в одноименную онлайн школу по исполнению желаний.

- Елизавета, расскажите, в чем уникальность вашей методики?

- Моя методика построена на стыке религии, философии, при этом я люблю подтверждать все научно: я изучаю и древние писания, и последние научные открытия физиков, где везде говориться об одних и тех же вещах: о том, что человеческое сознание способно менять окружающий мир путем веры, внимания и любви.

- Вы упомянули собственную онлайн школу. Расскажите о ее работе подробнее

- После создания канала на YouTube и первого курса о том, как исполнить желание за 30 дней - я задумалась об открытии своей школы. Это был 2016 год - период развития онлайн-образования.

Выстраивать процессы обучения мне помогают наставники: учеников в школе много, и у каждого возникают вопросы. Отчасти благодаря команде мы имеем высокий показатель удовлетворенности обучением.

Елизавета Волкова: - Моя методика построена на стыке религии, философии, при этом я люблю подтверждать все научно. Фото: Люси ГАЙШУН

- С какими запросами к вам как к коучу приходят чаще всего?

- Самые популярные запросы - это любовные отношения, повышение самооценки, финансы, выход из долгов, мышление богатства.

- У вас есть тренинг «Игра в миражи», ключевым инструментом которого является i-медитация расскажите о ней подробнее.

- Эта медитация погружает человека в измененное сознание сознания, где он чувствует и видит мир так, будто его желание уже исполнилось. В процессе у человека изменяется электрическая активность мозга, он переходит на альфа-уровень и проникается возвышенными эмоциями: благодарность, любовь, радость.

- К чему вы как создатель обучающего контента в сфере силы мысли стремитесь в будущем?

- Я, безусловно, стремлюсь к созданию еще большего количества практик и инструментов: медитаций и аффирмаций для исполнения желаний во всех сферах жизни. Мне хочется помогать людям и делиться экспертизой.