116 объектов улично-дорожной сети отремонтируют в Хабаровском крае в 2023 году

В порядок приведут порядка 105 километров дорог Фото: Правительство Хабаровского края

С приходом Михаила Дегтярева на руководящую должность власти Хабаровского края стараются охватить максимальное количество направлений, по которым качество жизни населения может быть существенно улучшено. Однако большие планы требуют больших вложений, поэтому край работает над привлечением разносторонней поддержки.

Одним из эффективных инструментов является активное участие региона в национальных проектах, с помощью которых удается выводить на новый уровень отрасли здравоохранения, спорта и образования, а также развивать социально-общественную инфраструктуру.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по территории региона проводятся работы по ремонту дорожных сетей, мостов, а также по благоустройству среды для комфортного передвижения пешеходов. До конца нынешнего года планируется отремонтировать 116 объектов улично-дорожной сети и региональных дорог, которые составляют порядка 105 километров. Кроме того, в порядок будут приведены 35 мостовых сооружений протяженностью 939 погонных метров.

Сегодня работа ведется на 83 объектах улично-дорожной сети, в то время как 11 объектов уже завершены и сданы в эксплуатацию. Благодаря отлаженной работе шесть из них удалось полностью закончить раньше намеченных сроков, еще в 2022 году.

Действующими же остаются работы на автомобильной дороге Обход поселка Красная Речка - село Казакевичево, где силами КГКУ «Хабаровскуправтодор» ремонт выполняется на участках 7-9 и 25-28 километры. На последнем за весенние месяцы успели расчистить полосу отвода, восстановить водоотвод и устранили все пучинистые участки. А сегодня, после устройства выравнивающего слоя, подрядчик уже укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия. Что касается участка с седьмого по девятый километр, то можно говорить о законченном устройстве тротуара. Сдача обоих участков запланирована на сентябрь.

Участок 9-22 километры этой дороги был отремонтирован также в рамках нацпроекта БКД в период с 2019 по 2022 год. По протяженности всего участка обустроен тротуар для жителей всех прилегающих населенных пунктов.

Стоит сказать, что жители края, которые знают, что необходимо привести в порядок в регионе в первую очередь, не остаются незамеченными властями и имеют возможность быть услышанными. Специально для понимания, чего хочет сам житель, было проведено федеральное онлайн-голосование за территории, которым будет отдан приоритет в благоустройстве в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Жители Хабаровского края показали активность и свою личную заинтересованность в том, как должен выглядеть их регион. Так, в 2023 году в голосовании приняли участие более 116700 человек, что является наивысшим показателем среди всех субъектов Дальнего Востока. Как отметил губернатор края Михаил Дегтярев, полученный результат демонстрирует доверие людей к реализации проекта властями, а, значит, вскоре населенные пункты региона станут еще безопаснее, ярче и комфортнее.