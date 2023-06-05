Сергей Кравчук: «Наша задача - сделать сад, который порадует детей и их родителей»

Новый детский сад должен появиться до конца 2023 года Фото: Администрация Хабаровска

Новый микрорайон Хабаровска уже вовсю обрастает жильцами, среди которых много молодых пар с детьми. Вопрос, в какой детский сад записать ребенка - очень важный. По этой причине администрация города выкупила строение на Краснореченской, которое в скором времени превратится в новое дошкольное учреждение.

- Мы решили разместить здесь муниципальный детский сад для удобства жителей. На покупку помещения было выделено 125 миллионов рублей из городского бюджета. Благодаря совместной работе с правительством региона было выделено еще 60 миллионов рублей на ремонт и обустройство помещения, а также на облагораживание прилегающей территории. Наша главная задача - сделать сад, который порадует детей и их родителей, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сегодня стало известно, что учреждение будет рассчитано на 90 мест. Это позволит удовлетворить потребность для всего микрорайона. Внутри помещения будут располагаться спальни, группы для занятий, пищевой блок, актовый зал и санузел.

Мэр Хабаровска дал указание завершить работы до конца 2023 года, а также настоял на том, чтобы благоустройство прилегающей территории проводилось одновременно с ремонтом в здании. Такой темп позволит ввести в эксплуатацию четыре площадки для игр и отдыха до прихода холодов.

Совместная работа администрации города и правительства края положительно отмечена жителями города. Только за последние пять лет были введены такие социальные объекты как Волочаевский лицей, три детских сада, а также отремонтированы семь образовательных учреждений.

Тем не менее в городе существует вопрос с очередями детей в возрасте до полутора лет. Сергей Кравчук поставил конкретную задачу - сформировать свободные места в детских садах в крупных микрорайонах, чтобы их жителям было удобнее водить туда детей вблизи дома.