Сидр-убийца в Хабаровске? Нашли ли в регионе суррогат, убивший 18 человек

18 человек умерли, отравившись сидром Фото: Евгения ГУСЕВА

18 жителей Приволжья скончались от отравления суррогатным алкоголем. Оказалось, что все они накануне пили один и тот же напиток – «Мистер Сидр». Всего пострадавших уже больше 60 человек. Это люди из Ульяновской области, Самары, Ижевска и Нижнего Новгорода. Ситуация оказалась настолько резонансной, что новость долетела и до Дальнего Востока. В связи с этим вопрос на контроль взяли в Хабаровском крае.

- Пока сообщений о случаях отравления алкоголем не поступало. По региону продукция «Мистер Сидр» в обороте не выявлена. Все магазины и торговые сети оповещены. Если суррогат обнаружится, его сразу изымут, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.

Этикетка с упаковки суррогатного сидра Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Новость о массовом отравлении людей появилась еще 5 июня. Оказалось, что все потерпевшие употребляли спиртной напиток, купленный в магазинах города «Территория пива». Сидр в торговые точки поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области. По состоянию на утро 6 июня известно о 60 случаях отравления, одна из пострадавших – 16-летняя девушка-сирота. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

- 32-летний предприниматель задержан. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. На подозреваемого завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более человек, - рассказали в СУ СКР по Ульяновской области.

Хабаровчан просят быть внимательными. Тех, кто увидит продукцию «Мистер Сидр» на прилавках магазинов, просят сразу звонить на «горячую линию» Роспотребнадзора: 27-25-77.

- Призываем жителей края не употреблять пивной напиток «Мистер Сидр» до выяснения всех обстоятельств, - добавила Анастасия Судакова.

При первых симптомах отравления нужно вызывать «скорую». Обычно интоксикация сопровождается тошнотой, сильной рвотой, головокружением, головной и болью в животе. В таких случаях нельзя затягивать с обращением за помощью.

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