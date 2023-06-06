Сергей Кравчук: «К ветеранам мы должны относиться с уважением, почтением и любовью»

Хабаровчанке Елене Нишневич исполнилось 100 лет Фото: Администрация Хабаровска

Мэр города поздравил ветерана Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла Елену Нишневич с юбилеем и вручил ей памятный подарок. Свою жизнь хабаровчанка посвятила обучению подрастающего поколения, а во время войны была медсестрой запаса.

- Вы - нравственный ориентир для нас и для подрастающего поколения. Спасибо за вклад в развитие города Хабаровска, за ваш учительский труд, - сказал Сергей Кравчук, глава города.

Присоединились к поздравлениям представители комитета по управлению Кировского района, городского Совета ветеранов, хабаровского Союза женщин, юнармейцы и молодые хабаровчане.

Внимание к ветеранам и пенсионерам со стороны администрации Хабаровска показывает хороший пример и молодому поколению. Юные горожане чрез личную заботу будут воспринимать это как ценность, которая воспитывается с самых малых лет.

Традиции поздравлять ветеранов в Хабаровске уже много лет. В городе удаляют повышенное внимание мероприятиям для пенсионеров, их социальной поддержки и благоустройства для комфортного проживания на территории краевого центра.

- За каждым ветеранам закреплены социальные работники. Обычно они приходят несколько раз в неделю, интересуются, что необходимо нашим долгожителям для здоровья и быта. Ветеранам очень важны внимание и забота, и мы этим занимались, занимаемся и будем заниматься, - подчеркнул Сергей Кравчук.

Сегодня в Хабаровске живут 958 человек из категории долгожителей: 940 из них - в возрастной категории от 90 до 100 лет, а 18 человек перевалили за вековой юбилей.