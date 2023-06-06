Квартира на пятерых и «Мерседес»: Михаил Дегтярев отчитался о доходах за 2022 год

Декларация губернатора выложена на сайте правительства региона Фото: Сергей ПЯТКОВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал сведения о доходах за 2022 год. Декларация губернатора выложена на сайте правительства региона. «КП» - Хабаровск» ознакомилась с документом и рассказывает, сколько заработал глава региона в прошлом году.

Но 700 тысяч рублей в плюсе

Как известно, у Михаила Дегтярева и его супруги Галины четверо детей. В декларации указано, что вся семья делит одну 129-метровую квартиру в Хабаровске. У каждого - по одной пятой жилплощади. Больше недвижимости ни у губернатора, ни у его жены, ни у детей в документе нет.

Недвижимым имуществом в семье Дегтяревых владеет только Галина. Напротив ее имени в соответствующей графе указан автомобиль «Мерседес Бенц» GLS 350D. Такой можно купить примерно за 3,3 миллиона рублей.

Что касается доходов, то жена Михаила Дегтярева за 2022 год задекларировала почти 221,6 тысячи рублей. Губернатор Хабаровского края заработал чуть больше 10 миллионов рублей. Для сравнения в 2021-м глава региона указал 9,3 миллиона рублей. Доход детей равен нулю.

А что соседи?

Михаил Дегтярев первым из дальневосточных губернаторов опубликовал декларацию о доходах. Ждать ли данных от других глав регионов - вопрос. Дело в том, что Владимир Путин разрешил не публиковать сведения о доходах и имуществе на период проведения СВО.

Если проводить параллель Хабаровск - Владивосток, то можно заглянуть в доходы губернатора Приморья Олега Кожемяко за 2021 год. Глава региона задекларировал почти 24,4 миллиона рублей. В списке имущества участок площадью 4,5 гектара, три дома (30,8, 84,6 и 77,8 квадрата), нежилое 158-метровое здание.

В пользовании у Олега Кожемяко две квартиры 114 и 49,7 квадратного метра. Из недвижимого имущества - мотоцикл Harley-Davidson. Супруга в декларации не указана.

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