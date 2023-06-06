Михаил Дегтярев: Хабаровский край – территория молодых!

Губернатор Михаил Дегтярев поздравил молодежь с предстоящим интересным летом Фото: Правительство Хабаровского края

В 64-й раз в России начался летний трудовой семестр для студенческих отрядов. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» является крупнейшим движением страны, обеспечивающим трудовой деятельностью на летний период представителей молодежи из разных регионов России.

В церемонии открытия летнего семестра в Хабаровском крае принял участие губернатор Михаил Дегтярев, отметивший растущее количество бойцов, стремящихся помочь региону своим трудом. Благодаря поддержке студотрядного движения в Хабаровском крае, его численность и география ширятся, охватив все крупные вузы, а также крупнейшие региональные муниципалитеты. Так, по официальным данным, сегодня в студенческих отрядах края состоит более 1600 человек. Только за год их численность выросла на 500 человек, хотя трудно было представить такой масштаб на старте, в 2012 году, когда РСО только открылись в нашем регионе.

Краевое отделение РСО работает уже 12 лет Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- В связи со стремительным ростом, в этом году мы планируем трудоустроить более двух тысяч человек, ведь сегодня их вклад важен, как никогда. Байкало-Амурская магистраль, космодром «Восточный», РЖД, инфраструктрурные объекты, рыбоперерабатывающие заводы в наших северных районах, загородные детские оздоровительные лагеря – это лишь часть тех мест, где будут трудиться ребята студенческого отрядного движения края. Нам нужны энергичные и замотивированные кадры! – заявил Михаил Дегтярев.

После поздравительных слов, руководители штабов студенческих отрядов получили из рук главы региона путевки на летний трудовой семестр. В этом году развивать и преобразовывать краевые предприятия промышленного комплекса будут студенты всех вузов, а также ссузов и других учебных заведений.

Глава региона вручил путевки на летний трудовой семестр руководителям штабов студенческих отрядов Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Кроме того, губернатор объявил собравшимся о ряде решений, принятых по итогам рабочей встречи с командиром центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие отряды» Дмитрием Парамоновым.

- За 12 лет плодотворной работы краевое отделение РСО стало одной из ведущих молодежных организаций, в структуре которой над достижением единой цели работают более полутора тысяч бойцов. Наша основная задача – предоставить ребятам возможности развиваться, быть успешными и трудиться на благо родины. Уверен, что вместе с центральным штабом «Российских Студенческих отрядов» данная работа продолжится, потому что Хабаровский край - территория молодых!

Летний трудовой семестр стартует в 64-й раз Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Так, в ближайшее время будет подобрана площадка для создания мультиформатного центра «СО.Здание», а во всех школах, вузах и ссузах края, по поручению губернатора, появятся отделения штаба студотрядов. Кроме того, вместе с крупнейшими предприятиями региона правительство займется вопросом выделения местному региональному отделению большего числа вакансий для временного трудоустройства молодежи.