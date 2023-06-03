400 тысяч квадратов жилья введут в эксплуатацию в Хабаровском крае в 2023 году

В Хабаровске прошло расширенное заседание правительства под председательством губернатора Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялось очередное расширенное заседание правительства Хабаровского края. Формат расширенного заседания позволяет властям держать в курсе актуального положения по тем или иным направлениям максимальное количество руководителей муниципальных образований и профильных ведомств.

На этот раз основных тем, рассмотренных в ходе заседания под председательством губернатора Михаила Дегтярева, было две: развитие промышленного потенциала края и строительство жилья.

Хабаровский край сегодня является индустриальным центром Дальнего Востока. В доказательство данного статуса первый заместитель председателя краевого правительства Мария Авилова привела статистику, согласно которой 70 процентов инновационной продукции ДФО производится именно предприятиями региона. А за счет успехов в нефтепереработке, авиастроении, металлургии и фармацевтике край находится в четверке лучших среди всех субъектов страны по показателям удельного веса инновационных товаров, работ, услуг.

Губернатор отметил, что концентрация ресурсов и усилий позволила не просто уберечь экономику, но и вывести ее на новый цикл роста.

- Предприятия работают, налоги платятся, зарплаты увеличиваются, а безработица достигла исторического минимума. По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина правительством РФ утверждена Концепция технологического развития страны на период до 2030 года. Теперь важно наполнить эту концепцию конкретной, предметной работой в нашем крае, - заявил Михаил Дегтярев.

Однако, учитывая фактор воздействия новых и уже действующих санкций, вместе с работой по импортозамещению необходимо заниматься проектами, развивающими технологии и обрабатывающую промышленность. Поэтому губернатор выступил с предложением изменения механизма реализации флагманской инициативы «Край инноваций и новых возможностей» в соответствии с актуальными задачами.

Кроме того, важно продолжать работу по устранению кадрового дефицита. Подготовка квалифицированных инженерных, технических и рабочих ресурсов остается приоритетной, поэтому заниматься дальнейшим развитием основных направлений по технологическим компетенциям в Хабаровске будут на базе межвузовского кампуса.

Второй темой, вынесенной на обсуждение, стал вопрос развития жилищного строительства в крае. За первые четыре месяца 2023 года в эксплуатацию ввели 180 тысяч квадратных метров жилья, что на 66 процентов выше показателей прошлогоднего аналогичного периода. По словам профильного заместителя председателя краевого правительства Керима Сунгурова, набранные темпы позволят выполнить поставленную на год задачу по вводу 400 тысяч квадратных метров жилья.

Положительную динамику в данном вопросе необходимо демонстрировать постоянно, чтобы в ближайшие годы добраться до обозначенной цели – ввод миллиона квадратных метров в год, что возможно с помощью комплексного развития территорий. На территории Хабаровска уже обозначены 33 перспективные площадки, однако губернатор настаивает, чтобы при строительстве столица края не растеряла свою уникальность.

- Хабаровск – красивый город, поэтому нужно сохранять его уникальный облик и повышать его комфорт, учитывая при этом все нормы и правила градостроительства.

Увеличивать количество жилья планируется также усилиями флагманского проекта «Дом Дальневосточника». Сегодня через сайт «СТРОИМ.ДОМ.РФ» у жителей края есть возможность определиться с проектом жилого дома, применив финансовые льготы. Регулированием вопросов выдачи земли под строительство займется регоператор АО «Застройщик.27». Глава региона поручил строительному блоку в сотрудничестве с администрацией Хабаровска и Хабаровского района представить предложения по вовлечению участков для жилищного строительства через единое уполномоченное юридическое лицо «Застройщик.27».