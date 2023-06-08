Анатолий Шеленок: «При вызове скорой помощи необходимо максимальное спокойствие»

Анатолий Шеленок - главный врач станции скорой помощи Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Любой из нас хоть раз в жизни звонил в скорую помощь. Ключевую роль в спасении жизней людей играют диспетчеры. В случаях, когда возникает необходимость вызвать бригаду скорой помощи, важно правильно и четко описать проблему диспетчеру, чтобы помощь пришла как можно быстрее и была максимально эффективной.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Анатолий Шеленок - главный врач станции скорой помощи Хабаровска, рассказал о том, как правильно вести диалог с диспетчером и какую информацию нужно передавать.

- Диспетчеры у нас все подготовлены. Они работают по определенному алгоритму. Во-первых, необходимо назвать точный адрес: подъезд, этаж, домофон. Некоторые считают подъезды слева направо, как положено, но зачастую и справа налево. Бывают, что люди живут в крайнем подъезде и считают, что он и есть первый. В такие моменты бригада скорой помощи начинает теряться, - отметил Анатолий Викторович.

От того, как точно и подробно звонящий передаст информацию диспетчеру, зависит время прибытия скорой помощи.

В случае ДТП каждая секунда может иметь значение. Чем точнее информацию соберет диспетчер, тем быстрее бригада прибудет к пострадавшему. Однако процесс вызова скорой помощи при ДТП может столкнуться с рядом сложностей и препятствий, которые могут затруднить и замедлить оказание необходимой помощи.

- ДТП - стрессовая ситуация. Человек в эмоциях звонит и не всегда может сориентироваться. Опять же, диспетчеру важен адрес. Если сложно назвать адрес, то можно обозначить район, какие-нибудь ориентиры, например, ближайший торговый центр.

Кроме этого, вызывающий должен предоставить как можно больше информации, быстро и в короткие сроки: обстоятельства происшествия, количество пострадавших, характер повреждений. По данной информации станет понятно, сколько бригад скорой медицинской помощи нужно направить на место ДТП.