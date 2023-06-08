Юрий Трутнев: Мы создаем новый глобальный транспортный коридор полностью в юрисдикции России

До 2035 года планируется провести 152 мероприятия по развитию Северного морского пути. Фото: https://t.me/khabkraj

Стратегическая сессия по развитию Северного морского пути под руководством председателя федерального правительства Михаила Мишустина прошла с участием заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Как заметил полпред, Северный морской путь в перспективе способен принести колоссальный объем доходов, несоизмеримый с необходимыми вложениями.

- В горизонте до 2035 года план развития Северного морского пути при затратах федерального бюджета в 600 миллиардов рублей принесет налоговые поступления в бюджеты всех уровней в размере 21 триллиона рублей. Можно смело сказать, что это станет самым экономически эффективным инвестиционным мегапроектом в Российской Федерации, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Провоз грузов через Северный морской путь значительно экономит время в сравнении, например, с Суэцким каналом. Однако есть и нюансы, которые заключаются в необходимости сопровождать груз ледоколам, что скажется и на стоимости транзита. Тем не менее, по словам Юрия Трутнева, другого варианта для реализации крупнейших российских арктических проектов сегодня просто нет.

Согласно плану, утвержденному Правительством России, развитие Северного морского пути до 2035 года предполагает проведение 152 мероприятий, разбитых на пять разделов. Среди них: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства, а также управление и развитие судоходства.

- Сегодня, в условиях перегруженности Восточного полигона железных дорог, а также санкций, вводимых недружественными странами, значение Северного морского пути становится еще выше, ведь мы создаем новый глобальный транспортный коридор, который полностью находится в юрисдикции России, - заметил Юрий Трутнев.

Реализация всех запланированных мероприятий требует финансирования в размере 1,8 триллиона рублей, из которых 0,6 триллиона рублей составляют инвестиции бюджета федерального центра. Из уже достигнутых результатов по итогам 2022 года стоит отметить ввод в эксплуатацию ледокола «Урал», а также объектов федеральной собственности терминала «Утренний» в порту Сабетта.