Смятый велик и тело на дороге: неопознанный мужчина погиб под колесами машины в Комсомольске

От велосипеда осталась груда металла Фото: ОГИБДД по Комсомольску

В Комсомольске устанавливают личность велосипедиста, погибшего поздним вечером 7 июня. У мужчины не было при себе документов, поэтому полиции предстоит работать практически вслепую.

Поездка в один конец

Было уже темно, когда мужчина на велике проезжал мимо дома №9 на улице Почтовой. В это время в городе обычно мало машин, поэтому дорога была свободной. Велосипедист не спеша крутил педали, когда сзади мелькнул свет от фар.

Женщина за рулем «Тойоты» ехала по Урожайной в сторону Почтовой. Дорога еле освещалась редкими фонарями и приглушенным светом фар. Уставшая в беготне за целый день, она на мгновенье потеряла бдительность. Этого хватило, чтобы случилось страшное. Перед машиной мелькнула темная фигура, а потом - удар, скрежет метала и… ужас.

Иномарка налетела на велосипедиста, который внезапно оказался прямо перед ее капотом. Тормозить было поздно. Человек, сидевший на байке, скользнул куда-то вниз под колеса, а машина понеслась прямиком в кювет.

Официальная информация

В краевом ГИБДД поделились подробностями, которые уже удалось установить.

- Авария произошла в среду около 22 часов. Велосипедист ехал по проезжей части в темной одежде. Ни на нем, ни на байке не было светоотражающих элементов. В момент ДТП он получил травмы, от которых скончался на месте до приезда скорой. Личность мужчины пока установить не удалось. Предположительно, ему было 30-35 лет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

К утру 8 июня никто не сообщал о пропаже человека в этом районе. Кем был погибший, сейчас устанавливает полиция.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают соблюдать ПДД и не пренебрегать своей безопасностью. Трагедии можно было избежать, если бы на велосипедисте были светоотражатели. Именно они помогают водителям заметить человека на дороге и вовремя среагировать. А автолюбители должны использовать дальний свет фар на неосвещенных участках дорог.

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