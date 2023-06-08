Все для людей: как развивается Хабаровский район

Хабаровский район завершил 2022 год с успешными показателями в экономике Фото: Правительство Хабаровского края

Стереотип о том, что губернаторы в Хабаровском крае не интересуются ничем, что происходит за пределами Хабаровска, был стремительно разрушен с приходом на пост Михаила Дегтярева. Он ежегодно проводит по несколько встреч с главами муниципалитетов, где обсуждаются конкретные проблемы и пути их решений, с погружением в ситуацию каждого отдельного района.

На этот раз достижения и дальнейшие планы по развитию Хабаровского района губернатор обсудил с его главой Александром Яцем. В начале рабочей встречи глава региона констатировал, что муниципалитет показал достойные результаты в 2022 году.

- Хабаровский район сегодня находится на подъеме. Рост можно наблюдать по всем ключевым социально-экономическим показателям, тогда как уровень безработица, наоборот, идет на спад и составляет 0,33 процента, - заявил Михаил Дегтярев.

Как доложил Александр Яц, приход в район крупных торговых сетей, а также прирост предприятий общепита позволили на треть увеличить оборот розничной торговли в сравнении с показателями 2021 года. Кроме того, на 80 процентов вырос объем инвестиций, размер которых преодолел отметку в 2,5 миллиардов рублей. Среди больших инвестпроектов, реализуемых сегодня на территории района – завод железобетонных конструкций в селе Некрасовка, который планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие месяцы 2023 года усилиями ООО «ДСК – Инжиниринг».

Губернатор отметил важность появления нового объекта, полезного для инфраструктуры края.

- В дальнейшем, мы планируем задействовать завод в строительстве жилья, в том числе и на территории Хабаровска. Город активно развивается, и мощности нового предприятия – до 50 тысяч квадратных метров готовых зданий ежегодно – будут очень востребованы, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Реализация Дальневосточного автобусного промышленного кластера – еще одного важного проекта, который послужит площадкой для сборки автобусов «Амурбас», намечена на вторую половину 2024 года.

Существенно помогла развитию района работа по четырем нацпроектам, в которых участвовал муниципалитет: «Безопасные качественные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культура» и «Образование». Реализация мероприятий в рамках проектов позволило получить 404 миллиона рублей из бюджетов края и страны.

- Национальные проекты, инициированные президентом России, значительно улучшают качество жизни наших людей. За последние два с половиной года здесь, в Хабаровском районе, запустили три детских сада и школу. Только за прошлый год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построили и привели в порядок свыше 16 километров дорог.

Не оставили без внимания стороны тему поддержки военнослужащих – участников СВО и их семей. По словам главы района, в прошлом году было собрано более семи миллионов рублей, которые направили на покупку обмундирования, снаряжения и оборудования. Кроме денежных средств, жители собрали 17 тонн гуманитарной помощи.