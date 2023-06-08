Сергей Кравчук: «Эти важные и нужные объекты - детям!»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал спортивные объекты Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Глава города Сергей Кравчук большое внимание уделяет развитию спорта в Хабаровске. С приходом лета мэр провел большой объезд по спортивным и рекреационным объектам, так необходимым жителям.

Спорт - это жизнь

Первой остановкой стал спорткомплекс «Олимпия» на Молдавском переулке. Воспитанники этой школы уже несколько лет демонстрируют высокий уровень подготовки как на российских, так и на международных соревнованиях.

Спортсменки школы художественной гимнастики провели показательные выступления Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Сегодня в «Олимпии» занимаются свыше 400 гимнасток в возрасте от семи до 18 лет. Из них 11 человек имеют звание мастеров спорта России, 65 кандидатов в мастера спорта, 83 человека - перворазрядники, и 226 воспитанников с массовыми разрядами. Тренерский штаб насчитывает 14 человек, которые имеют как высшую, так и вторую квалификационные категории. С 2019 по 2022 год в сборную Хабаровского края по художественной гимнастике было зачислено 240 воспитанников «Олимпии». Дети подготовили показательное выступление для мэра города. Каждый элемент был выполнен на высоком уровне и не оставил равнодушным ни одного из присутствующих.

- У нас достижений много. Мы заняли все первые места на чемпионатах Дальнего Востока. На протяжении 15 лет мы готовили смену, которая сейчас является лидерами художественной гимнастики, - рассказала Ольга Борзова, директор спортивной школы «Олимпия».

Дети и тренеры поблагодарили администрацию города за всестороннюю поддержку в начинаниях и обратились с еще одной просьбой - поменять помост и гимнастический ковер для подготовки новых чемпионов.

- Наша задача - создавать все условия для тренировок. Мы постараемся как можно скорее решить вопрос с заменой ковра. Цена вопроса - 1 миллион 200 тысяч рублей. Я поставлю задачу выполнить работы до начала нового учебного года, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

А отдых по расписанию

Вторым важным объектом, который посетили представители администрации города, стал детский лагерь в Бычихе. Место отдыха было закрыто в 2021 году из-за плохого состояния помещений.

Сейчас подрядчик приступил к возведению столовой на 240 посадочных мест. По словам представителей организации, здание будет модульным, и все необходимые материалы уже закуплены внутри региона. По проекту срок сдачи объекта - октябрь 2023 года, однако работы ведутся с опережением графика и будут завершены в сентябре.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с депутатом Государственной думы Максимом Ивановым и сенатором РФ от Хабаровского края Андреем Базилевским отметили важность возрождения этого места отдыха для детей. Лагерь находится в чистой экологической зоне около Хехцирского заповедника.

- К 2024 году будут возведены два корпуса на 40 мест каждый. Наша задача - получить санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на открытие лагеря, - заявил Сергей Кравчук.

Сегодня в городе функционируют 80 объектов в рамках городской летней оздоровительной программы. 1 июня началась первая смена, в которой отдохнуть успеют более шести тысяч детей.