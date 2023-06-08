Сергей Кравчук о стройке на Аэродромной: «Мы с правительством региона делаем одно общее и важное дело»

5 домов на Аэродромной должны сдать в декабре 2023 года Фото: Администрация Хабаровска

Градоначальник совершил объезд по строительным площадкам, которые администрация держит под особым контролем. Четкое планирование работы подрядчиков и оперативное устранение проблемных точек позволяет сдавать объекты в точно установленные сроки.

Одной из таких площадок стала улица Аэродромная. На ней возводят пять жилых домов, квартиры в которых будут переданы людям из ветхого жилого фонда, признанного таким до 1 января 2017 года.

- По поручению губернатора дома должны быть сданы до декабря 2023 года. Деньги на это были выделены правительством Хабаровского края. Затраты на прокладку электро-, тепло- и водоснабжения взяла на себя администрация города. Мы с правительством региона делаем одно общее и важное дело. Наша задача - как можно скорее переселить людей из аварийного жилья и дать им благоустроенные квартиры, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Помимо строительства домов, речь зашла и о планах по развитию близлежащей территории. В 2024 году по федеральной программе «Безопасные качественные дороги» будет проложен новый асфальт от Аэродромной до Целинной. Подрядчики приведут в надлежащий вид проезжую часть, отремонтируют тротуары и установят новое уличное освещение. Также на этом участке будет находиться остановка общественного транспорта.

- Этим вопросом я поручил заняться управлению дорог и внешнего благоустройства и управлению транспорта. В этом районе будет проживать больше людей, поэтому необходимо обеспечить транспортную доступность, - подчеркнул глава города.

Напомним, адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда функционирует на территории Хабаровского края с 2019 года. В краевом центре запланировано расселить 1 743 человека из 601 квартиры. На сегодняшний день расселено 837 человек из 294 квартир. Стоимость мероприятий составила 755 миллионов рублей.