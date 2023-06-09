Павел Шестопалов: Депутаты стараются помогать, не зацикливаясь на принадлежности к округам

В интересах жителей депутаты готовы к единому взаимодействию. Фото: Администрация Хабаровска

Обнаружив проблему, хабаровчане обращаются за помощью к депутатам, не обращая внимания, за каким округом закреплен тот или иной народный слуга. Депутат Хабаровской городской Думы по избирательному округу №8 Павел Шестопалов рассказал, что происходит в случае, если обращение попадет на стол депутату другого округа, и как решаются общегородские вопросы депутатами разных партий.

- Павел Артурович, что сегодня волнует жителей округа? По каким обращениям ведется работа?

- В сфере ЖКХ есть вопросы по содержанию общедомового имущества. Одна из недавних проблем – содержание крыши, ремонт которой не проводится уже порядка 10 лет, вследствие чего у людей с потолка начинает капать. Хотя надо заметить, что крыши входят в состав общедомового имущества, поэтому их содержание должно быть обеспечено. По этому вопросу мы обратились в главное управление контроля и лицензирования, и отдельные должностные лица были привлечены к административной ответственности. Ремонт крыши стоит в плане на 2025-2026 годы, но ведь течет она уже сейчас.

- Как выстраивается взаимодействие депутатов с исполнительной властью?

- Депутатский срок подходит к концу, но именно сейчас отношения с исполнительной властью усиливаются и крепнут. Недавно разговаривали с представителями управления по связям с общественностью и работе с молодежью по вопросам организации ТОС, где договорились по отработке в рамках своих полномочий. Здесь также планируются новые рабочие встречи, где продолжится обсуждение. Я бы сказал, что сейчас отношения выстроены наиболее комфортным образом, чтобы делать жизнь людей лучше.

- А на каком уровне находится общее взаимодействие между депутатами округов?

- У нас есть объединения депутатов по партийной принадлежности, в рамках которых мы взаимодействуем с коллегами, в том числе, и по работе на округах. Есть примеры, когда председатель комитета по местному самоуправлению Виталий Морозов представляет другую партию, но, тем не менее, в рамках комитета мы совместно решаем вопросы, советуемся, вырабатываем позицию. В вопросах, касающихся интересов людей, нормотворчества, мы готовы к единому взаимодействию. Мне поступают обращения с других округов и населенных пунктов края. Но, выслушав человека, не станешь ведь объяснять ему, что, с точки зрения законодательства, ты не можешь помочь в решении вопроса. Тогда поступит справедливый вопрос: «А зачем тогда вы все вообще нужны?». Поэтому если поступает обращение, то мы стараемся не зацикливаться на принадлежности к округам, а просто едем и объясняем, что есть конкретный депутат, и помогаем составить обращение, которое он возьмет в работу. Если по каким-то обстоятельствам у него не получается приехать, тогда уже берем в работу самостоятельно.

- Недавно стартовали общественные слушания закона об ответственном обращении с животными. Как оцениваете необходимость подобного законопроекта?

- Вполне обычная ситуация, когда идешь по улице, а мимо идет человек с боевой собакой без намордника. Для него животное, конечно, является добрым другом, но мы ему в голову не залезем, чтобы понять его настрой. И в один момент все хорошо, а в другой момент какое-то движение уже может спровоцировать опасность. Еще хуже, если рядом окажутся дети. Самовыгул тоже требует регулировки, ведь, бывает, выпускают погулять овчарку, объясняя, что она добрая. Но как мы можем определить ее доброту, и кто гарантирует, что она не станет вдруг злой во время прогулки? Если мы берем на себя ответственность за животное, то нужно нести ее до конца. И будет отлично, если это будет закреплено в каком-то документе, чтобы в случае каких-то происшествий никто не мог сказать, что он не знал. Мне кажется, это пойдет на пользу обществу.