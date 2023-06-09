Приморский циклон уйдет на восток и на прогноз в Хабаровске 10-12 июня никак не повлияет Фото: Татьяна Коркина

Погода в Хабаровске 10-12 июня сохранит тенденцию на дождливые выходные. Не только в городе, но и во всем крае три дня будут идти осадки. Из-за этого появились опасения, что на регион утонет также, как соседнее Приморье.

Владивосток затопило после ливня 8 июня: пострадает ли Хабаровск

Приморский край переживает мощный циклон с ливнями и ветром. Особенно страдает столица региона. Владивосток затопило после Ливны: здесь за сутки выпала месячная норма осадков - 110 миллиметров. Улицы под водой, сотни домов остались без света и воды, местами повалило деревья. Погода во Владивостоке не улучшается - ливни идут до сих пор.

Так как Приморье переодически «делится» с Хабаровском циклонами, встал резонный вопрос: «Доберется ли до нас дождь из Владивостока?». Синоптики твердо уверенны, что нет. И даже предстоящие осадки - не отголоски погоды во Владивостоке. Приморский циклон уйдет на восток и на прогноз в Хабаровске 10-12 июня никак не повлияет.

Погода в Хабаровске 10-12 июня 2023 года

Прогноз в Хабаровске на выходные обещает кратковременные дожди. Больше всего осадков выпадет 10 июня, 11 числа их будет меньше. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду.

Погода в Хабаровске 12 июня на День России также будет дождливой Столбики термометров ночью покажут +12+14 градусов, днем, согласно прогнозу в Хабаровске, будет +22+24 градуса.

- Погода в Хабаровском крае 10-12 июня будет неустойчивой. 11 числа меньше всего осадков ожидается на юге региона. В остальные дни грозы и дожди могут пройти в отдельных районах, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Светлана Агеева, главный синоптик Хабаровского гидрометеоцентра.

Прогноз в Хабаровском крае обещает ночные температуры +12+14 градусов. Днем воздух прогреется до +20+27 градусов. Пока, по словам синоптиков, в жаркое лето регион не вступает.

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