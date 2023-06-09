Михаил Дегтярев заявил о запуске масштабного проекта Тихоокеанского металлургического комбината

Губернатор принял участие в заседания совета Дальневосточного федерального округа. Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев стал участником заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В повестку мероприятия вошла подготовка к грядущему ВЭФ-2023, создание социальной инфраструктуры по нацпроектам, поддержка участников СВО и другие стратегически важные вопросы.

Дальний Восток, где объем вложений в проекты достиг 3,2 триллиона рублей, удерживает лидерство по показателю привлечения инвестиций на душу населения. Подобная динамика позволила ввести в эксплуатацию 636 проектов и создать 118 тысяч дополнительных рабочих мест. Что касается Хабаровского края, в прошлом году регион заметно прибавил по инвестициям и промышленному производству, доведя количество резидентов ТОР до 21 компании.

- Только за пять месяцев этого года к ним добавилось еще девять новых резидентов. Более того, мы заявились в ТОР «Патриотическая», которая создается по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, а курирует ее вице-премьер Юрий Петрович Трутнев, - рассказал Михаил Дегтярев.

Упор делается на производство багги «Ерофей», а также патронов и сердечников для пуль. Полпред отметил, что работа предприятий оборонно-промышленного комплекса должна быть обеспечена по всей территории Дальнего Востока.

Как доложил глава региона, сегодня уже можно отчетливо видеть результаты запущенного разворота на Восток. Наряду с ОПК показатели выросли и в сфере экономики. Только за первые пять месяцев года прирост инвестиций составил 50 процентов в сравнении с прошлым годом.

- И это несмотря на рекордные показатели в 2022 году: началась реализация масштабных проектов РЖД, строительство Тихоокеанской железной дороги и нового порта Эльга. Сюда же относится Малмыжский ГОК «Русской медной компании», запуск которого намечен на март 2024 года. Также готовится вторая очередь крупнейшего горно-металлургического комбината в Амурске. Параллельно в этом году запускаем новый проект - Тихоокеанский металлургический комбинат, который по мощности будет в три раза превосходить объемы легендарной «Азовстали», - заявил губернатор.

Участники заседания обсудили большое для Дальнего Востока событие - Восточный экономический форум, который в этом году пройдет уже в восьмой раз. Форум стартует в сентябре, однако регионы уже приступают к подготовке.

- Традиционно будем предпринимать все усилия, чтобы Восточный экономический форум отвечал на самые важные вопросы развития Дальнего Востока и всей нашей страны. За последний год сильно изменились логистика, транспортные потоки, стала другой конструкция международного сотрудничества, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Лозунг форума в этом году: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Благодаря хорошей научной и кадровой базе, а также активной позиции региональных властей Хабаровский край укрепляет свой статус инженерной столицы Дальнего Востока, фокусируя на своих площадках ведущие промышленные предприятия макрорегиона. Сегодня предприятия Хабаровского края не только производят востребованную страной продукцию, но и вносят свой вклад в поддержку специальной военной операции, наладив выпуск востребованной армией продукции.

В этом году экспозиция региона распространится на два павильона.

- Отдельное внимание, в первую очередь, будет уделено возможностям авиазавода, судостроительных и металлургических предприятий. По поручению Юрия Петровича Трутнева, вместе с ОАЭ и группой Ростех мы разместили VR-очки, дополненную реальность, а также Су-57 - самолет пятого поколения, который производится в Хабаровском крае и является жемчужиной ВКС России, - пояснил Михаил Дегтярев.

Отдельный павильон на форуме будет посвящен презентации мастер-плана Хабаровска, где также можно будет ознакомиться с концепцией будущего Дальневосточного художественного музея.