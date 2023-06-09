Соблазнило халявное золото: продуманных «бизнесменов» поймали с шестью килограммами ворованного драгметалла в Хабаровске

Мужчины провернули сложную схему и все равно попались в руки УФСБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчина из Николаевского района решил обмануть систему, подставить работодателя и навариться на соблазнительно доступном золоте. Он вместе с двумя своими друзьями, которые раньше тоже работали на этом золотодобывающем предприятии, продумали план хищения и перевозки драгоценного металла. У каждого в этой операции была своя роль, только довести дело до конца не смогли - попались. Как именно мужчины хотели провернуть преступление, и что в итоге получили, рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

- При выходе с предприятия сотрудников проверяют, то есть вынести никто ничего не может. Фигурант действовал иначе - он дождался, когда мельница перемелет руду, и остатки будут зачищать. Когда собирались шлаки, он обмотал два пакета с ними красной опознавательной лентой, и затем машина все вывезла согласно инструкциям. Когда машина приехала на место складирования шлака, там уже ждал работник, он быстренько забрал меченые пакеты, пока никто не видит, и уехал на своем автомобиле, - рассказала редакции «КП» - Хабаровск» Анастасия Процевская, помощник прокурора Индустриального района города Хабаровска.

Все трое осужденных работали раньше вместе, затем двое из них уволились. Третий остался и провернул похищение. Транспортировать товар взялся один из троицы, он работал как раз перевозчиком и на микроавтобусе курсировал между Николаевским районом и Хабаровском.

Он должен был доставить золото в Хабаровск и передать третьему участнику группы, чтобы тот его сбыл. На то время будущий продавец как раз уезжал в Находку и предложил водителю самостоятельно подняться в его жилье и оставить товар в чемодане, заранее передал ему ключи.

За кражу и попытку сбыта 6 килограммов золота осудили жителей Хабаровского края Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

Но сделать это водитель не успел, прямо возле дома его настигли сотрудники УФСБ. Нажиться на халявном золоте мужчинам не удалось.

- В результате проведенных следственных действий из автомобиля «курьера» изъято около шести килограммов химически чистого золота общей стоимостью более 18 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Над участниками этой банды уже состоялся суд, их признали виновными. 37-летний организатор, тот, который работал на предприятии и крал, осужден по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере» и части третьей статьи 30, части пятой статьи 191 УК РФ «Покушение на сбыт драгоценных металлов группой лиц по предварительному сговору». Ему назначили четыре года лишения свободы условно и испытательный срок на пять лет.

Остальных участников приговорили к двум годам и к одному году и восьми месяцам условного лишения свободы.

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