«Хочу оценить русское гостеприимство и русских людей»: пассажирка Air India поблагодарила Магадан за помощь и поддержку

Гости остались в восторге от вынужденной остановки Фото: Скриншот с видео

Пассажирка нашумевшего рейса авиакомпании Air India записала видео с благодарностями россиянам. Женщина и еще 242 иностранца (включая 11 членов экипажа) больше суток провели в Магадане из-за экстренной посадки самолета. Здесь для них постарались создать все необходимые условия, окружили теплом и заботой.

Вынужденные туристы

Рейс Дели - Сан-Франциско запросил аварийную посадку в небе над Якутией 6 июня. Экипаж доложил о срабатывании индикации неисправности правого двигателя. Ситуация была серьезная и дальше продолжать путь лайнер не мог. Российские диспетчеры направили самолет в Магадан. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Самолет планировали починить оперативно, но поломка оказалась серьезнее. Пока Air India решала, как выйти из положения, пассажиров принял Магадан. Людям важно было дать крышу над головой, еду, воду и базовые удобства. Ситуацию отрабатывали фактически в режиме ЧС, ведь колымская столица не была готова к такому повороту событий.

Пассажиров с детьми и беременных женщин поселили в свободные номера в гостинице поселка Сокол (там находится магаданский аэропорт). Остальных распределили в школу №20 того же поселка и общежитие областного медицинского колледжа.

В школе жизнь особенно бурлила. Иностранцам привезли новые матрацы и постелили их на полу, выдали одеяла, подушки, средства личной гигиены, зарядки и лекарства. Кормили в столовой от души: гречка, вареные яйца, рис, хлеб с сыром, шоколад, фрукты, молочка - всего было в достатке. От мяса иностранцы отказались - практически все они вегетарианцы. А вот гречка с молоком и российская «Аленка» им очень даже понравились, просили добавки.

От всех пассажиров: «Спасибо»

Резервный самолет прилетел за пассажирами утром, 8 июня. Магаданцы собрали иностранцам завтрак с собой. Помогавшие людям колымчане очень привязались к неожиданным туристам за эти сутки с небольшим. Между россиянами и иностранцами выстроились теплые отношения, поэтому гости остались в восторге от вынужденной остановки. В подтверждение этому слова пассажирки Air India Грейс:

- Привет, это Грейс. Мы уже в самолете и готовимся ко взлету. Все пассажиры рады, что скоро встретятся со своими родными. Я хочу отдельно оценить русское гостеприимство и русских людей, а также отдельно отметить волонтеров в школе, в которую нас разместили. Они поразили меня до глубины души и от имени всех пассажиров хотелось бы поблагодарить их за отношение, поддержку и предоставленные удобства. [неразборчиво] Они действительно сделали все, что могли, и я очень ценю это. И я, и все пассажиры хотим сказать: «Спасибо».

Первый в истории рейс Магадан - Сан-Франциско приземлился в аэропорту прибытия 8 июня. Полет, за которым без шуток следил весь мир, прошел успешно. И пассажиры исторического рейса, и Колыма надолго запомнят эту вынужденную остановку на русском севере, где царит душевная теплота.

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