Михаил Дегтярев принял участие в закладке нового корвета «Ретивый»

Корвет станет четвертым кораблем для тихоокеанского флота Фото: Правительство Хабаровского края

Церемония закладки нового корвета «Ретивый» на Амурском судостроительном заводе состоялась при участии губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и адмирала Виктора Лиина.

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре глава региона установил закладную доску будущего многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны проекта 20385 корвет «Ретивый». На знаменательном мероприятии в инженерной столице Дальнего Востока также присутствовали депутаты Госдумы РФ, представители региональных и муниципальных органов власти, генеральный директор АСЗ Михаил Боровский, епископ Амурский и Чегдомынский Владыка Николай.

Губернатор напомнил, что «Ретивый» станет уже четвертым кораблем, который Тихоокеанский флот получит от Амурского судостроительного завода.

- Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны и интересов нации. Наши амурские корабелы сделают все возможное, чтобы укреплять наши боевые возможности, и новые корветы – тому подтверждение, - заявил Михаил Дегтярев.

Среди преимуществ корветов судостроительного завода отмечают малозаметность, компактность, многофункциональность и автоматизированную систему. Основное предназначение корветов сегодня – охрана рубежей на Дальнем Востоке. Корабли эффективны в действиях ближней морской зоне, а также при ведениях борьбы надводными кораблями и подводными лодками. Помимо трех уже переданных корветов, завод направил флоту модернизированную неатомную подводную лодку, которая носит имя города Юности.

В настоящее время на стапелях завода стоят шесть корветов. Кроме них, в работе находятся еще четыре малых ракетных корабля проекта 22800. Глава региона в очередной раз отметил вклад, который сотрудники Амурского судостроительного завода вносят в обеспечение обороноспособности России.

- Уверен, мы не только сохраним славные традиции кораблестроения, но и увеличим наш вклад в мощь Военно-Морского флота России. Где служим – там и строим! – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Церемония закладки продолжилась награждением работников завода почетными грамотами.