Шествие началось от площади Ленина Фото: telegram/komsagram

Для жителей Комсомольска-на-Амуре 12 июне не только День России, но и день родного города. Тысячи человек вышли на улицы, несмотря на пасмурную погоду, чтобы принять участие в празднике.

Карнавальное шествие «Славься, родной Комсомольск!» открыло череду мероприятий. По проспектам Ленина и Первостроителей прошла колонна, которую возглавили машины в образах теплоходов «Колумб» и «Коминтерн». Следом за ними куриные градообразующие предприятия и более мелкие организации представили свое художественное видение: корвет, дирижабль и даже истребитель.

Попутно с основной колонной двигались ростовые куклы, представители реконструкторских клубов в доспехах, танцоры восточного танца, выпускники с лентами и много других. По центральным улицам прошли представители всех детских коллективов.

Тысячи горожан вышли на улицы Фото: telegram/komsagram

В полдень в городе запустили пешеходный фонтан, который порадовал жителей и гостей города с 12:00 до 13:00. Следующий запуск планируется уже в вечернее время - с 20:00 до 23:00.

На Театральной площади состоялся праздничный митинг. Юным комсомольчанам были вручены паспорта граждан РФ. Также на сцене чествовали молодоженов и семейные пары, которые прожили в браке более 50 лет.

Недалеко от сцены расположились спортсмены. Многие из них проводили показательные выступления, а тяжелоатлеты соревновались на звание сильнейших.

Массовые гуляния продлятся до 23:00 Фото: telegram/komsagram

С 13:00 до 23:00 на Театральной площади продолжатся массовые гуляния и выступления творческих коллективов.

Уже вечером на набережной Комсомольска-на-Амуре проведут второе тестовое включение пешеходного фонтана, который будет работать до 23:00. Завершит масштабное празднование большой салют. Фейерверк запустят на Театральной площади.

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