Михаил Дегтярев: Наша промышленность справится со всеми трудностями и вызовами

Отлаженные багги «Ерофей» также поступят в распоряжение Росгвардии Фото: Правительство Хабаровского края

На минувших выходных губернатор посетил выставку «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства», которая прошла во второй раз в столице Хабаровского края на площадки арены «Ерофей».

Личная вовлеченность главы региона Михаила Дегтярева в процесс оказания помощи участникам СВО проявляется не только в социальной поддержке военнослужащих, но и материально-техническом оснащении местных подразделений. Вместе с армейцами, в новых регионах служат сотрудники Росгвардии, о которых также не забывают краевые власти. Так, большим событием в ходе выставки стала передача бойцам Росгвардии защитных костюмов «Кобальт» и радиостанций «Эрика».

Экспозиция выставки передовых технологий познакомила хабаровчан с информационными и технологическими разработками, новыми элементами снаряжения и обмундирования, единицами вооружения и средствами связи, созданных усилиями отечественных инженеров и конструкторов. Губернатор отметил, что в непростое для страны время Хабаровский край выполняет задачу по полной импортонезависимости, поставленную президентом России и федеральным правительством.

- Предприятия нашей страны и Хабаровского края, которые производят технику для военных и силовых структур, а также высшие и средне-специальные учебные заведения, выпускающие высококлассных специалистов, готовы выполнить обозначенные задачи. Ответственно заявляю: наша промышленность справится со всеми трудностями и вызовами, - заявил Михаил Дегтярев.

Региональное управление Росгвардии еще с прошлого года получает от правительства края тепловизионные прицелы, беспилотники, пулестойкие щиты «Вант», комплекс выявления радиопередающих технических средств «Касандра». Вдобавок ко всему, на выставке состоялась передача уникальных костюмов «Кобальт» для защиты от острых предметов, открытого пламени и теплового излучения. Кроме того, подразделения Росгвардии получили в свое распоряжение мобильные радиостанции «Эрика», защищенные от влаги и ударов.

В этом же направлении до конца года должны проследовать багги «Ерофей». Образец вездехода гости выставки могли наблюдать своими глазами. Первая партия уже была отправлена в ряды Вооруженных сил после исправления всех недочетов, обнаруженных в ходе тестовых заездов.

Глава региона подчеркнул, что зарекомендовавшие себя отечественные разработки должны оперативно интегрироваться в работу по обеспечению обороноспособности.

- Требуются смелые, неординарные инициативы, которые помогут в кратчайшие сроки достигнуть нашей стране высокого уровня зрелости и независимости, поэтому здесь будет ценен вклад каждого. Важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития. Нет сомнений, что вместе мы преодолеем все трудности и выполним поставленные нашим президентом задачи, как в рамках специальной военной операции, так и по всем остальным фронтам! – обратился к гостям выставки Михаил Дегтярев.