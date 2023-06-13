Погода в Хабаровске 13-16 июня наконец-то обещает быть по-летнему теплой Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровске 13-16 июня наконец-то обещает быть по-летнему теплой. После унылых выходных в городе (да и во всем крае) температура воздуха взлетит до высоких отметок. Настроение могут подпортить дожди, из-за которых станет душно.

Погода в Хабаровске на неделю

Минувшие выходные 10-12 июня выдались скверными в погодном плане. На улице было пасмурно, солнце изредка выглядывало из-за туч. Два дня погода в Хабаровске «дарила» дожди. Прибавить к осадкам температуру воздуха в +25 градусов, и получилась небольшая духота.

Прогноз в Хабаровске 13-16 июня по устоявшейся тенденции будет более благоприятным, чем в выходные. Дожди никуда не уйдут, но будут кратковременными. Основные кратковременные осадки пройдут в северных и центральных районах края. Больше повезет югу: здесь дождей будет меньше всего, столбики термометров поднимутся до +25 +30 градусов. Не исключена вероятность духоты.

Точный прогноз в Хабаровске на неделю

Погода в Хабаровске 13-16 июня будет теплой и временами дождливой. Ночью в краевой столице ожидаются пока еще не сильно высокие температуры воздуха - до +12 +15 градусов. Днем столбики термометров доберутся до отметок +24 +26 градусов.

- Прогноз в Хабаровске говорит о том, что завтра (14 июня - прим. ред.) возможен дождливый день. Не исключено, что осадки пройдут где-то примерно в конце недели. Ожидаем кратковременные дожди, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровске 17-18 июня еще будет уточняться.