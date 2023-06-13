Лето в городе: как отдохнуть в Хабаровске интересно и недорого

Фото: Shutterstock

Летом так хочется сменить обстановку - поехать на море, в горы или хотя бы на недельку отправиться в Москву, Санкт-Петербург или Казань. Но что делать, если такой возможности нет? Провести свое городское лето так, чтобы ярких эмоций и впечатлений было не меньше, чем после дальних поездок.

Есть в этом и свои плюсы - не надо выбирать и бронировать отели, собирать чемоданы и волноваться из-за перелетов. Ведь до многих мест отдыха в Хабаровске можно доехать на общественном транспорте. И кстати, на поездке можно сэкономить. До 30 июня 2023 года при оплате поездок картой «Мир», загруженной в смартфон, автоматически применится скидка в восемь рублей. Ездить дешевле можно в трамваях, троллейбусах и автобусах Хабаровска, включая междугородние маршруты. Чтобы проехать со скидкой, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

Итак, как провести запоминающееся лето в городе и сильно не потратиться?

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

ОТПРАВИТЬСЯ НА ПЛЯЖ

В Индустриальном районе Хабаровска находится пляж «Дельфин». Как и в других районах города, купаться здесь запрещено, но можно взять в аренду беседку или шашлычный уголок, покататься на лошадях и квадроциклах. Работают тир, лазертаг, пейнтбол, детские батуты, кафе. Возле пляжа ухоженная парковая зона, где можно спрятаться в тени от солнца.

Как добраться: автобусами №73 и №71 до остановки «Лодочная-Дельфин».

ПОЕХАТЬ В ПАРКИ

Живописные пруды парка «Северный» жители Хабаровска хорошо знают. Здесь можно покормить уток, гусей и красноухих черепах. Для детей здесь есть мороженое и аттракционы, в том числе и батуты. Для взрослых - хорошее место для прогулок и романтических свиданий. В парке можно заняться спортом, покататься на велосипедах. А в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского можно не только пройтись по красивым и уютным дорожкам, но и подняться на утес, с которого открывается шикарный вид на город и Амур.

Как добраться: до «Северного» парка на автобусе №21, до парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского на автобусах №14 и №19.

ПОЙТИ В ДЕНДРАРИЙ

Многие приходят в дендрарий для перезагрузки от суматохи города, за глотком свежего воздуха и наслаждения природой. Парк прекрасен в любое время года. Летом особенно приятно прятаться в тени зеленой листвы от жары и зноя. Если повезет, в дендрарии можно встретить дружелюбных и хозяйственных белок, шустрых бурундуков, дятлов.

Как добраться: на трамваях №1, №2 и №5.

СЪЕЗДИТЬ НА АТТРАКЦИОНЫ

В детском парке отдыха имени Аркадия Гайдара расположены аттракционы как для детей, так и для взрослых, карусели, батут, игровые автоматы, кафетерий.

Также есть четырехэтажный развлекательный комплекс «Арлекин» с аттракционами, детским боулингом, детским кафе и магазином игрушек. На стенах развешаны кривые зеркала.

Как добраться: на автобусах №14 и №19.

ОТДОХНУТЬ НА ГОРОДСКИХ ПРУДАХ

Городские пруды в зоне отдыха стадиона «Динамо» - одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города. Здесь растет более 40 видов деревьев, а сама территория парка включает зоны активного и экстремального отдыха - стадион, теннисные корты, скейт-парк, воркаут-площадку, также немало зон для спокойного уединенного отдыха, все дорожки парка ведут к городским прудам с каскадом поющих фонтанов и прогулочной зоной.

Как добраться: на автобусах №14, №19 и №21.