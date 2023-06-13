Отдавал свои деньги террористам: жителя Комсомольска задержали за финансирование запрещенной организации

Задержанному 19 лет, теперь ему светит пожизненное Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске поймали иностранца, финансировавшего террористов. По информации краевого УФСБ России, задержанный - гражданин из среднеазиатских республик. Он проживал в Комсомольске-на-Амуре и там переводил собственные деньги на покупку оружия террористам.

- Действуя в интересах международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность на территории Российской Федерации запрещена), он осуществлял финансовую помощь данной организации в приобретении оружия, боеприпасов и обмундирования, - рассказали в УФСБ.

Задержанному иностранцу всего 19 лет, сейчас на него завели уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Теперь мужчина за свои поступки может отправиться за решетку на всю свою жизнь, санкция статьи это предусматривает.

Какие цели преследовал иностранец - неизвестно, но фактически он отдавал заработанное преступникам. Он под стражей, расследование пока ведется.

Буквально несколько дней назад за ту же деятельность в Самарской области был осужден уроженец соседних стран. Он тоже переводил деньги указанной выше террористической организации и получил за свои деяния восемь лет заключения. А в Нижегородской области жителя обвинили в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Его приговорили к 11 годам заключения.

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