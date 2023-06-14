Нашли обессиленную на полу: что случилось с женщиной в многоэтажном доме в ЕАО

Женщина три дня пролежала в квартире без еды и воды Фото тематическое, автор: Моторин Денис

Жительница Еврейской автономии оказалась в трудном положении в собственной квартире и едва не умерла от голода и обезвоживания. Она несколько дней пролежала без движения, а причиной тому стали травмы из-за падения. Когда женщина пропала с радаров на три дня, ее подруга стала беспокоиться, подходила к двери, стучалась, прислушивалась и в один момент расслышала за дверью еле уловимый стон. Тогда она поняла - что-то случилось, и вызвала спасателей.

Когда дверь вскрыли спасатели, подруга стремглав бросилась в зал, на звук, женщина лежала на полу в одеяле. При виде знакомого лица пострадавшая расплакалась, а подруга стала ее успокаивать.

- Открыв дверь, они обнаружили на полу обессилевшую хозяйку квартиры. У нее были ушибы ребер и повреждена рука. Женщина призналась, что упала и из-за травм несколько дней не могла подняться, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Все эти три дня женщина ничего не ела и не пила. В таком положении она не могла, конечно, добраться и до туалета, справляла нужду прямо так, как есть. Когда спасатели пришли, женщина из последних сил могла только повторять слова благодарности.

Спасатели вызвали медиков, помогли погрузить женщину на носилки и спустить, а затем поместить в карету скорой помощи. Женщину увезли в больницу, как сообщает ведомство, ее жизни теперь ничего не угрожает. Подруга пострадавшей сердечно поблагодарила спасателей за помощь и спасение жизни человека.

Это отнюдь не первый случай, когда спасатели вскрывают двери и вызволяют из ловушек людей в Еврейской автономии. Чаще всего запертыми в своем жилье оказываются пожилые люди. Кому-то становится плохо, кто-то по неосторожности падает и получает травмы, а затем не может подняться, поэтому родственников и детей призывают чаще звонить пожилым родным, и в случае если на звонки долгое время никто не отвечает - незамедлительно ехать проверять.

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