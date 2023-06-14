Беспощадная река: тело последнего из трех пропавших рыбаков вытащили из Амура

Трое мужчин погибли во время рыбалки в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Две недели спасатели вели поиск троих рыбаков, которые пропали в районе мыса Субботина. Тело одного из мужчин нашли быстро. Через 12 дней в акватории Амура нашли мертвым второго пропавшего. Родные и близкие третьего мужчины до последнего верили в лучшее, но надежде не суждено было сбыться.

Не выходили на связь

Трое знакомых 30 мая отправились на рыбалку. Мужчины вышли на Амур на катере в районе поселка Чныррах, откуда должны были плыть в сторону села Оремиф, а после - вернуться обратно. Тревогу забила жена одного из них, когда ее супруг не вернулся вечером домой.

- Женщина позвонила в полицию, так как не могла связаться с мужем. По ее словам, мужчины должны были уже вернуться. На проверку выехали правоохранители, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Беглый осмотр прибрежной зоны сразу принес результаты. На воде был замечен пустой катер. Дрейфующее на волнах судно сносило течением реки. Вокруг никого не было. Полиция решила продолжить поиски в этом районе. Позже недалеко от мыса Субботина один из мужчин был найден мертвым. Но ни в этот, ни в следующие дни правоохранителям так и не удалось найти следы двух других пропавших рыбаков.

Воздушное подкрепление

Спустя неделю стало понятно, что обойтись наземными силами не получится. Полиция направила запрос в краевое управление МЧС о помощи в поисках пропавших мужчин 29 и 30 лет. 7 июня группа из четырех человек на вертолете Ми-8 вылетела из Хабаровска в Николаевский район. Воздушное судно направилось к мысу Субботина. Там экипаж вертолета вел поиск с воздуха, пока спасатели осматривали акваторию реки на лодке.

Только через четыре дня им удалось найти тело второго рыбака. 11 июня труп мужчины заметили с вертолета. Он также находился недалеко от мыса Субботина. Течение реки унесло его от места, где ранее была найдена лодка. Тело вытащили из воды и передали полиции.

К поискам подключили вертолет МЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поиск окончен

Спасатели решили продолжить поиск в районе, где было найдено тело второго рыбака. Еще два дня они осматривали местность с вертолета и на воде, пока 13 июня экипаж воздушного судна не заметил в воде труп человека.

- Пилот сообщил координаты наземным группам. Спасатели вместе с сотрудниками полиции прибыли на катерах к указанному месту, вытащили тело из воды и передали правоохранителям, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Спасатели достали тело мужчины из воды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За неделю спасатели осмотрели больше 1,3 тысячи квадратных километров территории и 115 километров береговой линии. Что стало причиной трагедии - пока неизвестно. Возможно, катер рыбаков потерпел крушение из-за сильного течения. Обстоятельства ЧП выясняют следователи.

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