Фонд «Защитники Отечества» заботится о ветеранах СВО в Хабаровском крае

Фонд начал работу в начале июня. Фото: https://t.me/fondZO_27

Сегодня Хабаровский край находится в числе лидеров среди регионов по вовлеченности в помощь участникам СВО. Это и прямые поставки армии и бойцам необходимого снаряжения, и финансовая поддержка участников СВО, и оперативно принятые дополнительные льготы для членов семей военнослужащих и их детей. Все решения, которые требуются для помощи участникам СВО, принимаются губернатором региона незамедлительно, и для них всегда изыскиваются дополнительные средства и ресурсы.

За последний год перечень мер поддержки для местных ветеранов СВО регулярно расширялся, и в начале июня, в рамках выполнения очередного поручения президента России, в Хабаровском крае открылся филиал фонда «Защитники Отечества». Новое учреждение представляет собой сервис-центр, помогающий вернувшимся домой ветеранам получать положенные им льготы, выплаты и другие меры поддержки. Сюда входят услуги социальной реабилитации, психологической помощи, медицинская помощь и трудоустройство.

Фонд работает всего пару недель, и с каждым днем о его существовании узнает все больше нуждающихся.

- О центре нам рассказали в командовании части. Пришел разобраться, как оформить ветеранскую пенсию и санаторно-курортное лечение, а уже в центре узнал, что получить помощь здесь можно по многим направлениям, например, в вопросе юридической помощи. Удобно, что необязательно обращаться за помощью самому - сделать это могут и супруги военнослужащих, - рассказал ветеран СВО Анатолий Нагорных.

Весь процесс оказания необходимой услуги сопровождается социальными координаторами, которые контролируют обращение до самого последнего этапа, упрощая бюрократические вопросы. Координатор направляет обращение ветерана профильным специалистам, а также, в целях социализации, предлагает возможности для участия в общественной деятельности.

Сегодня в фонде задействовано семь квалифицированных социальных координаторов, которые занимаются решением самых разных вопросов.

- На прошлой неделе мы выезжали в Вяземский район, где помогали матери одного из погибших, а также ответили на ее вопросы. Мы до сих пор с ней на связи, продолжаем сопровождение. Из Комсомольска-на-Амуре обращался отец ветерана, который находится сейчас в зоне СВО. Ему привели квартиру в порядок, помыли окна, - рассказала Алена Чаплыгина, руководитель фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю.

Не остаются без внимания и семьи участников СВО. Дети бойцов получают возможность отправиться в летние лагеря и краевой детский центр «Созвездие». 25 июня стартует вторая смена в лагере «Энергетик», который откроет свои двери для 190 детей.