Надышался дымом и потерял сознание: мужчину госпитализировали после пожара в Хабаровском крае

В результате возгорания пострадал 42-летний хозяин квартиры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жильцы дома на проспекте Интернациональном в вечернее время почувствовали запах гари и передали информацию о возможном возгорании в доме на проспекте Интернациональный. На место незамедлительно отправились сотрудники МЧС.

Первое подразделение пробиралось по дворам и установило, что дым шел из окна второго этажа. За считанные минуты огнеборцы развернули спасательное оборудование и приступили к ликвидации возгорания.

- В однокомнатной квартире горели домашние вещи и мебель. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Менее 10 минут потребовалось сотрудникам МЧС на то, чтобы полностью потушить возникшее пламя. Однако в результате пожара пострадал хозяин квартиры. 42-летний мужчина надышался дымом и был госпитализирован в лечебное заведение с отравлением продуктами горения.

Несмотря на небольшую площадь возгорания, потолок в квартире оказался полностью оплавленным.

Для тушения пожара и его последствий в общей сложности были привлечены 14 человек личного состава и четыре единицы техники из пожарной-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре.

Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателям Государственного пожарного надзора в ходе проверки всех обстоятельств и осмотра места происшествия, который станет возможен после выписки владельца квартиры из больницы.

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