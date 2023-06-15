Комбо невезения: женщина увернулась от машины и была сбита второй на переходе в Хабаровске

Женщину подбросило в воздух Фото: скриншот из видео

В жизни обычно бывают черные и белые полосы. Но жительница Хабаровска собрала всю зебру неудачи. Она дважды стала жертвой водителей на пешеходном переходе. Едва избежав одного наезда, она менее чем за минуту оказалась под колесами второго автомобиля.

15 июня днем в городе начался проливной дождь. На дорогах была плохая видимость, повсюду лужи. И пешеходам, и водителям в такую погоду приходится несладко, нужно быть предельно внимательными. К несчастью, осадки и собственная беспечность сыграли злую шутку с 32-летней жительницей, которая пыталась перейти дорогу на зеленый свет.

Местом происшествия стала улица Ворошилова. Здесь на перекрестке автомобили одновременно поворачивают как налево, так и направо. В это же время включается зеленый сигнал светофора пешеходам.

Женщина переходила дорогу как положено, когда с правой стороны на нее выскочил мини-автобус. На записи видеорегистратора, предоставленной Telegram-каналом ДТП КХВ, кажется, что он проехал прямиком по ее ногам. «КП» - Хабаровск» выяснила, что женщину тогда не задело, информация оказалась ложной. На самом деле водитель быстро отреагировал на приближающегося человека и затормозил. Пешеход также отскочила назад из-за сильного испуга.

Переведя дыхание и осознав, что «пронесло», хабаровчанка двинулась дальше. Зеленый сигнал вот-вот должен был смениться красным, поэтому она решила бежать до другой стороны улицы. Как раз в это время на нее с левой стороны поворачивал «Ниссан». Водитель ехал довольно стремительно, девушка тоже бежала быстро. Машина на скорости въехала в пешехода, отбросив ее на дорогу.

- У женщины зафиксировали ушиб лба. Серьезных травм она не получила, ей назначили амбулаторное лечение, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

36-летний водитель сразу же вышел из машины и направился к пострадавшей. О мужчине известно, что в момент аварии он был трезв, на нем нет каких-либо неоплаченных штрафов, а стаж вождения достиг девяти лет.

- Пешеходам следует быть внимательнее на дорогах, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Категорически запрещено перебегать зебры. Велосипедистам также обязательно нужно спешиться, прежде чем пересекать проезжую часть по переходу. Ситуации на дорогах могут быть разными, поэтому людям в первую очередь нужно думать о собственной безопасности.

В любом случае вина остается за водителем. Пока неизвестно, какое наказание ему грозит за наезд на пешеходном переходе. Это позднее установит суд. Среди отягощающих факторов происшествия числится тот факт, что женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора в положенном для этого месте. В таких случаях водители всегда должны убедиться, что на проезжей части нет людей, и притормозить перед зеброй, прежде чем продолжать маневр.

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