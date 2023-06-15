«По голове себе постучи!»: мужчина хотел вернуть бывшую, но наткнулся на разъяренного соседа в Хабаровске

Разборки в подъезде закончились поножовщиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слежка за бывшей и отчаянные попытки ее вернуть закончились для жителя Хабаровска скамьей подсудимых. 22-летний экс-супруг устроил громкую сцену в подъезде жены. Шум, однако, привлек внимание не бывшей, а ее соседа. Закончилось все поножовщиной и арестом.

ПОНЯЛА, ЧТО ОШИБЛАСЬ В МУЖЕ

Сергей и Елизавета (имена изменены - прим.ред.) расписались пару лет назад. Сперва они считали, что созданы друг для друга, в доме царили любовь и взаимопонимание. Через некоторое время молодожены обрели новый повод для радости - в семье родилась дочка.

Но флер романтики быстро угас. Елизавета поняла, что поторопилась доверить свое будущее Сергею. Брак начал трещать по швам. Вспыльчивый супруг то и дело покрикивал на молодую жену, показывал характер и устраивал скандалы. Затем и вовсе попался на преступлении: был уличен в краже. Натура избранника стала вызывать у Елизаветы все больше и больше вопросов. В конце концов она приняла тяжелое, но, как считала, правильное решение - подала на развод. Девочка осталась жить с мамой, а Сергей уехал.

«ВЕРНИСЬ КО МНЕ»

Сначала обиженный уходом жены Сергей вел себя осторожно. Пять месяцев они поддерживали формальные отношения. Папа приходил проведать дочку, мама не препятствовала.

Постепенно Сергей стал прощупывать почву. Он понял, что хочет вернуть семью, и начал всячески намекать на это Елизавете. Бывшая жена игнорировала эти предложения и отказывалась вновь вступать с мужчиной в какую-либо связь. Тогда Сергей решил идти напролом. Он хотел во что бы то ни стало помириться с потерянной любовью и начать снова жить вместе.

5 марта 2023 года мужчина решил взять быка за рога - созвонился с Елизаветой и сказал, что планирует заехать вечером пообщаться с дочкой. Жена была не против и скорректировала планы. Проведать девочку на самом деле было лишь предлогом, Сергей же хотел попасть в дом и уговорить Елизавету оставить его ночевать в квартире.

ЗАПЕРЛАСЬ И ОТКАЗЫВАЛАСЬ ВЫХОДИТЬ

Выпив для храбрости, мужчина не рассчитал с дозой. Пока он добрался до квартиры Елизаветы на Краснореченской, уже изрядно опьянел. Сергей поднялся к ней и нажал на звонок. Квартира Елизаветы располагалась в секции, которая также дополнительно запиралась на дверь. Там же, за перегородкой, были еще две квартиры.

Бывшая жена вышла и отперла дверь в секцию. Она увидела, в каком состоянии Сергей, и поняла, что разговаривать с ним не стоит. Она привела дочку в подъезд, оставив дверь тамбура открытой, чтобы они пообщались в общем коридоре, а сама заперлась в квартире. Дав отцу поговорить с девочкой, через несколько минут женщина вышла обратно, чтобы выпроводить Сергея. Но уходить тот отказывался.

Сергей пытался уговорить Елизавету пустить его попить чай. Экс-жена сказала: «Нет», и не без труда вытолкала бывшего из секции. Дверь в общий коридор заперла на замок. Обиженный мужчина сначала пытался докричаться до любимой, но она ушла в квартиру и игнорировала ор за стеной. Тогда Сергей стал тарабанить в дверь тамбура: молотил руками и ногами по железному барьеру, прыгал на него и толкался. Он рассчитывал, что громкое представление заставит выйти Елизавету наружу, но заставило выйти из дома совсем другого человека.

ДВИНУЛ В ГЛАЗ И НАТЯНУЛ ФУТБОЛКУ НА ГОЛОВУ

73-летний житель той же секции спал дома после работы. После он расскажет, что день у него был неудачным, он пришел уставшим и также изрядно выпил. Сразу после этого лег отдыхать, надеясь восстановить силы до утра. Пробудил его отчаянный стук на лестничной клетке. Еле отойдя от дремоты, мужчина понял, что в дверь секции тарабанят со всей дури и не собираются останавливаться.

Разъяренный и злой мужчина вышел посмотреть, что происходит. Там он и обнаружил Сергея. Не дожидаясь объяснений, сосед двинул мужчине в глаз. Завязалась потасовка. Злой жилец дома схватил Сергея и отомстил: натянул его футболку мужчине на лицо и толкнул на пол.

Сергей мириться с двойным позором и от бывшей, и от ее соседа не собирался. По какому-то странному стечению обстоятельств ровно на той же лестничной клетке валялся нож. Откуда он там взялся, неизвестно никому. Но, пошарив в темноте рукой, Сергей нашел лезвие и взял его.

Мужчина стал махать рукой с ножом перед лицом нападавшего. Он четыре раза воткнул острие в шею, голову и руку мужчины, а затем повалил его рядом с собой. На звуки потасовки Елизавета все же вышла в подъезд и увидела, что сосед лежит в луже крови, а Сергей стоит рядом с ножом. Женщина забежала обратно в квартиру и вызвала скорую для раненого соседа.

НАШЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Пострадавший мужчина очнулся в больнице, все это время он был без сознания. Тогда он и понял, что был на грани смерти, но его смогли вовремя спасти. Мужчина остался жив, но до сих пор восстанавливает здоровье.

- Медики скорой помощи вызвали полицию. Сотрудники опросили свидетелей происшествия и нашли Сергея. Было установлено, что ранее он привлекался за имущественные преступления, - рассказал «КП» - Хабаровск» Галина Ворощенко, помощник прокурора Индустриального района Хабаровска.

Теперь вместо воссоединения с супругой Сергея ожидает скамья подсудимых. Его обвиняют в покушении на убийство. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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