Валентина Решеткина: Проблем с решением вопросов о поддержке военнослужащих в Хабаровском крае нет

Профильные организации сопровождают военнослужащих до получения материальных или социально-бытовых услуг. Фото: https://t.me/khabkraj

Тема поддержки участвующих в спецоперации бойцов и членов их семей - одна из ключевых для губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и всей его команды. Региональные власти направляют в зону СВО для наших земляков необходимую технику и снаряжение, организовали работу по оказанию дополнительных мер социальной поддержки мобилизованным и членам их семей, оперативно изыскав ресурсы и подготовив нормативно-правовую базу.

Механизм работы по информационной координации о возможностях получения мер поддержки налаживается с ростом обращений и появлением новых мер поддержки. С разъяснением ситуаций, касающихся оказания помощи в решении социально-бытовых вопросов, готовы помочь центры поддержки семей мобилизованных, которые сегодня функционируют во всех городских округах и муниципальных районах края.

Однако неравнодушных людей, беспокоящихся о жизни и здоровье военнослужащих, в крае намного больше. Эффективно работают и некоммерческие правозащитные организации, которые уже несколько десятков лет занимаются проблемами военнослужащих и их семей.

- В Хабаровском крае нет проблем с отработкой всех поступающих обращений, куда бы люди ни пошли с проблемой. Если кто-то не знает, куда обращаться с тем или иным вопросом, то находят нас, а наш комитет связывается с нужными ведомствами, и все вопросы оперативно решаются. Поступают вопросы не только краевого, но и федерального уровней, а также те обращения, которые решаются только при участии Министерства обороны. Здесь подключаются депутаты Государственной думы, плюс где-то мы выходим на председателя комитета по обороне госдумы Андрея Картаполова, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Решеткина, председатель комитета солдатских матерей Хабаровского края.

Перечень мер поддержки участников боевых действий и членов их семей сегодня достаточно широк. Это и выплаты, утвержденные как регионом, так и федеральным центром, и забота о детях, что выражается в предоставлении бесплатного питания в школах и путевок в оздоровительные лагеря. Поэтому число обращений от ветеранов СВО или от семей, чьи родственники погибли в ходе СВО, оперативно обрабатывается всеми профильными организациями.

- Только сегодня обратился мобилизованный, получивший тяжелое ранение в марте. После госпитализации и лечения он прибыл в воинскую часть Бикина. Он позвонил уточнить, как можно получить краевую губернаторскую выплату в связи с ранением. Я обратилась в министерство соцзащиты, где все доступно рассказали, и передала информацию в наш комитет Бикина, который сопроводит его в вопросе оформления бумаг. Кроме того, работаем с вопросом о захоронениях военнослужащих, у которых здесь нет родных. В ближайшее время организуем выезд на кладбище и будем решать вопрос с правительством края о благоустройстве этих захоронений, - пояснила Валентина Решеткина.