«Ты такой умный, давай сходим в театр»: интеллектуалка с сайта знакомств обманула обычного работягу-повара из Хабаровска

Первое свидание пошло не по плану. Фото тематическое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попытка найти вторую половинку закончилась для повара из Хабаровска разочарованием и пустым кошельком. Едва 31-летний Василий (имена изменены - прим. ред.) подумал, что нашел ту самую, его радость обернулась крахом. Милая Елена притворялась влюбленной только для того, чтобы оставить мужчину у разбитого корыта и исчезнуть навсегда.

ПРИКИНУЛАСЬ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ

Василий много работал, готовя для посетителей ресторана. Обычно дежурства длились весь день, а вечером он приходил домой совсем без сил. Времени ходить по вечеринкам у него не было, а любви хотелось. Он мечтал найти ту единственную, что станет его второй половинкой и спутницей жизни. Мужчина решил довериться современным способам знакомства. А именно завести анкету на сайте знакомств.

Через некоторое время к нему в друзья постучалась очаровательная Елена. Разговор начался легко и непринужденно, и вот уже молодые люди и дня не могли прожить без переписки друг с другом. Они общались обо всем на свете, делились смешными историями и планами на будущее.

Постепенно общение стало достаточно близким, и Елена предложила наконец-то встретиться лично. Но не абы где, а в театре. Вместе посмотреть постановку, обсудить детали и игру актеров, поделиться впечатлениями. А после, если они не разочаруются друг в друге, продолжить общение за ужином.

«ОПЛАТИ БИЛЕТИКИ»

Василию план на вечер понравился. Девушка оказалась не только красивой, но еще и образованной, интересовалась искусством. Когда дама попросила мужчину купить им билеты в театр, у Василия не возникло подозрений. Конечно, он же джентльмен, может позволить себе оплату билетов для них обоих.

Елена прислала ему ссылку на сайт с выбором мест в зале, девушка уже выбрала удобное местоположение, осталось лишь оплатить заказ. Василий открыл сайт и ввел реквизиты своей карты. Вот только вместо чуть больше тысячи рублей у него внезапно исчезло с карты 25 тысяч.

Василий недоуменно открыл приложение с банком и убедился, что со счета пропали все деньги. Он решил уточнить у девушки, правильная ли была ссылка на оплату. Только вот Елена уже не отвечала.

ТИПИЧНАЯ СХЕМА

Василий отправился в полицию, чтобы рассказать о случившемся. Сотрудники объяснили мужчине, что анкета - лишь фейк. Через пару дней неизвестный под личиной Елены уже успел убрать ее анкету с сайта.

- Данный вид преступления встречается часто. Под разными предлогами потерпевшим предлагают пройти по ссылке, ввести персональные данные и код из смс. Достаточно часто злоумышленники маскируются на сайте знакомств со скачанными из интернета фотографиями, а потом входят в контакт с потерпевшими. Хотелось бы обратить внимание людей и попросить их бдительнее относиться к таким вещам, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои персональные данные, - рассказал «КП» - Хабаровск» врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску Евгений Хохолков.

На злоумышленников, притворявшихся девушкой, завели уголовное дело за мошенничество. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ЗЛОДЕИ ПОВСЮДУ

Совсем недавно на удочку лжекрасотки попался и другой житель Хабаровска. Он познакомился в Сети с обворожительной брюнеткой из Франции. Спустя месяцы тесного общения по переписке, Марго рассказала мужчине, что ее крестный отец занимается криптовалютой. Девушка предложила собеседнику присоединиться к бизнесу и внести деньги, которые затем приумножатся и будут приносить больший доход. Мужчина согласился, перевел ей 85 тысяч рублей, а после этого Марго пропала из его жизни вместе с деньгами и анкетой. Ее также удалили с сайта.

От мошенников в Хабаровске пострадал и другой 40-летний повар. Женщина работает в государственной организации. Ей позвонил неизвестный и рассказал, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы отменить операцию, надо взять реальный кредит в банке и скинуть деньги на указанные мошенниками реквизиты. Потерпевшая действительно оформила на себя кредит на 90 тысяч рублей, а после скинула средства неизвестным. Разумеется, на звонки они больше не отвечали и деньги обратно не вернули. Неизвестным злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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