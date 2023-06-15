Пьет молоко из бутылочки и ходит хвостиком за сотрудниками: лосенок Люся потеряла маму и переехала в зооцентр Комсомольска

Люся обрела вторую жизнь под опекой специалистов Фото: зооцентр «Питон»

Мультик «Бэмби» знаком нам с детства. Грустная история о потере олененком мамы трогает сердце и даже заставляет прослезиться. К несчастью, иногда вымышленные истории могут произойти и в реальной жизни. Только главным героем трагедии на этот раз стал лосенок из Хабаровского края.

БРОДИЛА В ОДИНОЧЕСТВЕ

Малышку Люсю нашли в тайге. Охотоведы выезжали на рейд, когда заметили новорожденного лосенка среди деревьев. Обессиленное животное гуляло одно по лесу и даже не испугалось людей. Подойдя поближе, сотрудники поняли, что крохе нет даже и месяца. Ее мамы нигде не было видно, а это максимально нетипично для лосей. Обычно животные оберегают детенышей в первые дни и месяцы жизни, не оставляя их без присмотра ни на минуту.

Предположили самую логически обоснованную версию: лосиху могли убить браконьеры. К сожалению, охотники вне закона тайно промышляют отстрелом животных, не задумываясь об их жизнях и о судьбе потомства. Что бы ни произошло на самом деле, Люся осталась совсем одна, без заботы и пропитания. Она могла бы погибнуть в тайге, но судьба распорядилась по-другому. Охотоведы пожалели беззащитное создание и увезли его с собой в Комсомольск-на-Амуре.

Лосенку сейчас чуть больше месяца Фото: зооцентр «Питон»

МНОГО ЕСТ И БЫСТРО РАСТЕТ

Лосенка определили в зооцентр «Питон». Центр активно оказывает помощь пострадавшим животным. Люсю пристроили в вольер, но была загвоздка - поскольку кроха совсем еще маленькая, обычное питание ей не подходит.

- В ее рацион входит только восьмипроцентное молоко с добавлением сливок и детского питания. Кормят Люсю каждые четыре часа. На таком питании она будет до начала осени, а затем перейдет на обычную пищу. В основном рацион лосей составляют компоненты растительного происхождения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Галанева, заведующая культурно-просветительским отделом МАУК «Зоологический центр «Питон».

В самом начале реабилитации ветеринары давали неутешительные прогнозы. Люся была совсем слабой, и шансы на поправку были минимальными. Но забота и правильный уход смогли сотворить чудо: уже через несколько дней лосенок окреп и стал энергичным. Сейчас она чувствует себя замечательно и гармонично развивается.

Люсю любят и сотрудники, и посетители Фото: зооцентр «Питон»

НОВАЯ СЕМЬЯ

У Люси даже появилась «новая мама». Лосиха привязалась к зоотехнику Сергею, за которым постоянно ходит хвостиком, куда бы он ни направился. Объяснить такое поведение легко: именно Сергей кормит Люсю из бутылочки. Инстинктивно лосенок понимает, что там, где сотрудник - там еда и забота.

Людей Люся совсем не боится, но уже начинает проявлять характер. Лоси - очень осторожные животные, поэтому ищут места, где можно спрятаться. В остальном животное стало практически ручным, дает себя гладить, не убегает, хорошо ладит с посетителями. В тайгу Люсе вернуться не суждено. У нее не развились нужные инстинкты из-за ранней разлуки с мамой. В дикой природе лосиха не выживет, а поэтому будет и дальше жить рядом с людьми.

- У нас в зооцентре уже есть пара лосей. Мы планируем перевезти Люсю в зоопарк в другом городе. Пока что мы не знаем, куда именно, договариваемся о размещении. Но для начала ей предстоит подрасти, восстановиться и набраться сил, - говорят в зооцентре.

Сейчас Люся остается в надежных руках. За ее здоровьем постоянно следят. Посетители уже сейчас могут взглянуть на спасенного подопечного. Для этого достаточно посетить зооцентр. Люся находится в вольере недалеко от сородичей постарше.

СПРАВКА «КП»

Лоси предпочитают проживать в дикой природе у тихих водоемов, где летом они спасаются от жары. Зимой любят заснеженные рощи с небольшими сугробами. Для этого они мигрируют по тайге в поисках удобных мест обитания, а весной возвращаются назад.

В пищу лоси употребляют мох, лишайник, грибы, а также листья и траву. Летом отдают предпочтение водным растениям: кувшинкам и кубышкам. Любят также и ягоды, например, чернику и бруснику.

Несмотря на мирный характер и боязливость, встреча с лосем может окончиться плохо даже для суровых хищников. Медведи обычно избегают стада. Самец лося способен забить другое животное парой ударов копыт. Также у этих животных отлично развиты слух и зрение, они могут быстро реагировать на приближение чужака и преодолевать огромные дистанции. На человека лоси также нападают крайне редко, только если чувствуют угрозу своей жизни или потомству.

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