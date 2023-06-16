Хабаровский край получит 450 миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов в 2023 году

Выделенные средства пойдут на благоустройство четырех проектов региона. Фото: 27.gorodsreda.ru

Для закрытия всех проблемных вопросов и поступательного движения вперед по всем важным экономическим и социальным показателям одного регионального бюджета недостаточно. Поэтому Хабаровский край старается изыскивать дополнительные средства там, где это возможно. Один из способов заручиться финансовой поддержкой федерального центра - активное участие в нацпроектах, с помощью которых край становится ярче, чище и комфортнее.

Так, по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году на благоустройство населенных пунктов Хабаровский край получит 450 миллионов рублей из федерального бюджета. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, отметивший важность подобной поддержки для процветания регионов России.

- Важно делать все необходимое, чтобы повышать качество жизни граждан в этих российских субъектах, создавая там комфортную и безопасную среду, о чем говорил глава государства, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Согласно подписанному документу, в общей сложности на все регионы Дальнего Востока правительством будет выделено 3,1 миллиарда рублей. В этом году проекты создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока участвовали в отдельном конкурсе, по итогам которого победили 32 муниципальных образования округа, четыре из которых расположены в Хабаровском крае - финансирование федерального центра получат город Николаевск-на-Амуре, село Тополево, рабочий поселок Чегдомын и поселок Заветы Ильича.

По 150 миллионов рублей пойдет на проекты строительства набережной в Николаевске-на-Амуре и сквера «Молодежный» в Чегдомыне. Последний будет ориентирован на жителей всех возрастов и получит прогулочную зону, скейт-парк, сцену с кинотеатром и детскую площадку. 100 миллионов рублей отправятся на возведение нового парка в Заветах Ильича, а в Тополево с помощью 50 миллионов рублей обновят площадь. Реализация всех проектов завершится в 2024 году.

Уже в этом году пройдет Второй Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды, где регионы ДФО вновь смогут побороться за большое финансовое подспорье. Претендовать на победу могут проекты населенных пунктов с численностью жителей от пяти до 250 тысяч человек. От Хабаровского края на конкурс направят еще десять проектов.