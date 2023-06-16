Сергей Кравчук: «Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО»

На городском штабе обсудили новые меры поддержки мобилизованным и их семьям Фото: Администрация Хабаровска

С первых дней специальной военной операции Хабаровский край включился в нее своей промышленностью. Сегодня в регионе запустили производство: от багги «Ерофей» до одежды для военнослужащих.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук во время городского штаба по поддержке мобилизованных граждан и их семей обсудил новые меры помощи, а также сотрудничество с медицинским вузом.

- Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Я искренне признателен жителям Хабаровска. Сегодня важен вклад каждого в общую победу, - заявил Сергей Кравчук.

Неравнодушные жители города и края сегодня продолжают оказывать всестороннюю помощь в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных. Также в Хабаровске открыт специальный счет для поддержки военнослужащих ВС РФ и их семей. На собранные средства в ближайшее время будет закуплена ткань для изготовления маскировочных сетей. Также представители администрации работают над вопросом приобретения специального оборудования.

Сергей Кравчук привлекает к совместной работе представителей разных организаций и общественность, а также личным примером подает пример чиновникам, как следует работать в нынешних условиях.

Сегодня в городе реализуется проект беспилотного летательного аппарата ударного типа. Городской штаб стал единой площадкой для консолидации усилий научного коллектива, местных предпринимателей и Министерства обороны по запуску в серию востребованного оборудования.

Также во время заседания было анонсировано начало сотрудничества Дальневосточного государственного медицинского университета и администрации города. Ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий сообщил, что студенты и преподаватели учебного заведения активно принимают участие в мероприятиях по сбору гуманитарной помощи и денежных средств для участников СВО.

- У нас большой блок психологов, которые могут работать с родственниками военнослужащих. Совместно с администрацией мы готовы предоставлять и новые меры поддержки, - сообщил Константин Жмеренецкий, ректор ДВГМУ.