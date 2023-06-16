«Полез под куртку, ну я его и ударил»: житель Комсомольска сознался в смерти инженера в пьяной драке у китайского кафе

После недолгого разговора, мужчина дважды ударил инженера по телу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти полгода следствия, и дело о смерти инженера Константина в Комсомольске передано в суд. 37-летний мужчина погиб зимой в пьяной драке возле кафе «Золотой дракон». Он уже уходил, когда сцепился с двумя незнакомцами.

Фатальные удары

Константин отдыхал в «китайке» 11 декабря примерно до двух часов ночи. Выпил, собирался уходить. На улице он связался с двумя незнакомцами. После недолгого разговора один из них дважды ударил инженера по телу. Константин по инерции сделал несколько шагов назад и упал.

Мужчина не вставал - он потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, пока машина ехала, пострадавшего занесли в кафе. Инженера увезли в больницу и положили в реанимацию. Через несколько часов Константин скончался. Он ударился головой об асфальт, эта травма и привела к летальному исходу.

Ругался и вел себя агрессивно

Подозреваемого задержали сразу, им оказался 39-летний комсомольчанин. За его плечами уже были «уголовки» за убийство и разбой. Сначала свою вину он отрицал, затем сознался и рассказал свою версию произошедшего. По его словам, инженер вел себя агрессивно, ругался, оскорблял.

- Он рукой полез под куртку, ну в это время я и нанес удары, - рассказал фигурант.

Тогда же соцсети стали говорить, что дело будет замято. Якобы камеры видеонаблюдения в кафе не работали, а значит, доказать что-либо не получится. Одновременно с этим в Сети появилось видео драки - парадокс. Само кафе также заверило, что все записи были переданы правоохранительным органам.

Реакция

Уголовное дело было заведено фактически сразу. А глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

- Житель Комсомольска-на-Амуре обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд города, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.

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