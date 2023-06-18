Наталья Оскар отправится в декабре в Америку, на конкурс Миссис мира Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Я буду делать так, как сказали - «Нельзя», и я надену то, что сегодня не в моде, и в этом мире я себя создам сама, и в своей жизни стану для себя своим богом…». Эти слова из припева песни Натальи Оскар, хабаровчанки, получившей титул Миссис Россия мира-2023, стали буквально пророческими и мотивирующими. После нападок хейтеров в сети, Наталья поняла, что написанные ранее строки как никогда подходят именно для нынешнего периода ее жизни. Миссис Россия продолжает писать новые треки, идет по жизни с гордо поднятой головой и не обращает внимания на деструктивную критику. О ближайших планах хабаровчанка рассказала слушателям в эфире РАДИО КП (88,3 FM).

Мистика цифр или толчок идти вперед

История успеха и победы Натальи немного пропитана мистикой, до Всероссийского конкурса, когда хабаровчанка писала гимновую песню «Я твоя миссис Россия», которая, к слову, стала прорывом конкурса и теперь ежегодно будет его открывать, вселенная словно подавала знаки. Они были, возможно, не слишком явными, но давали женщине какую-то силу и уверенность, подстегивали и стимулировали.

- Я решила, что пишу песню, и конечно были сомнения, но все складывалось так, я пишу, раз, гляну на часы, а там цифры – 15:15, 19:19, я смотрю обозначения, а там все – поддержка высших сил, у вас все получится, и я понимаю, что меня сама вселенная привела к этому конкурсу, - делится Наталья Оскар в эфире.

Право представлять всю страну

Номинация «Миссис Россия» дает Наталье возможность участвовать во всех международных конкурсах – Миссис Вселенная, Миссис Мира, и хабаровчанка уже определилась - в этом году она отправится на Миссис Мира, который пройдет в Америке, в Лас-Вегасе, в декабре.

Сначала Наталье необходимо получить визу, но с этим проблем возникнуть не должно, кроме того, хабаровчанка уверена, что имеет хорошие шансы представить свою страну достойно, потому что она свободно владеет английским языком.

Ход настоящей королевы – всегда выходить победителем

Сейчас Наталья Оскар пишет песню на английском языке, этот трек тоже имеет шансы стать гимном уже международного конкурса красоты. Она будет с громким посылом, похожая на саундтрек к американскому фильму.

Помимо прочего, обладание титулом Миссис Россия открывает для победительницы большие возможности. Каждый год хабаровчанка будет входить в состав жюри Всероссийского конкурса.

Песня «Я твоя Миссис Россия» и возможность открывать ею конкурс на постоянной основе – большая победа для Натальи. Хабаровчанка еще на преджюри говорила, что кто бы из девочек не победил, они разделят эту победу все вместе, потому что все они – победительницы. И даже если бы женщина не получила главную корону, свою победу она все равно уже имела – это ее песня для каждой королевы.

Жить вопреки

Титулованная красотка рассказала о своей новой песне, и как она сейчас влияет на ее жизнь и мироощущение. Слова в ней громкие, но имеющие большую силу мотивации.

- Когда я ее записала первый раз, я тогда, наверное, не осознавала глубины текста, а когда вернулась, поняла, о чем пою. «Пусть мешают, отвлекают чужие голоса, жить вопреки твоя задача, хоть она и не проста. Кто сказал, что у тебя всего одна попытка, и по рельсам ехать – самый лучший вариант. Сделай так, чтоб каждый день твой – новая попытка, и всегда повторяй», - цитирует свою песню Наталья.

Теперь каждое утро Наталья включает песню в машине, слова ее нереально заряжают, и мотивируют жить действительно вопреки нападкам хейтеров. Кроме того, Наталья признается, что если бы не то неудачное фото со сцены и такая бурная реакция общественности, у нее бы не появилось так много подписчиков в социальных сетях, и получается, что в какой-то степени хабаровчанка даже немного благодарна хейтерам.

Между тем, жители Хабаровска буквально завалили редакционный телефон «КП» - Хабаровск» сообщениями со словами поддержки в адрес Натальи, а хабаровчанка не устает благодарить земляков за поддержку.

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