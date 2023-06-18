Наталья Оскар отправится в декабре в Америку, на конкурс Миссис мира
Фото: Сергей ПЯТКОВ
«Я буду делать так, как сказали - «Нельзя», и я надену то, что сегодня не в моде, и в этом мире я себя создам сама, и в своей жизни стану для себя своим богом…». Эти слова из припева песни Натальи Оскар, хабаровчанки, получившей титул Миссис Россия мира-2023, стали буквально пророческими и мотивирующими. После нападок хейтеров в сети, Наталья поняла, что написанные ранее строки как никогда подходят именно для нынешнего периода ее жизни. Миссис Россия продолжает писать новые треки, идет по жизни с гордо поднятой головой и не обращает внимания на деструктивную критику. О ближайших планах хабаровчанка рассказала слушателям в эфире РАДИО КП (88,3 FM).
История успеха и победы Натальи немного пропитана мистикой, до Всероссийского конкурса, когда хабаровчанка писала гимновую песню «Я твоя миссис Россия», которая, к слову, стала прорывом конкурса и теперь ежегодно будет его открывать, вселенная словно подавала знаки. Они были, возможно, не слишком явными, но давали женщине какую-то силу и уверенность, подстегивали и стимулировали.
- Я решила, что пишу песню, и конечно были сомнения, но все складывалось так, я пишу, раз, гляну на часы, а там цифры – 15:15, 19:19, я смотрю обозначения, а там все – поддержка высших сил, у вас все получится, и я понимаю, что меня сама вселенная привела к этому конкурсу, - делится Наталья Оскар в эфире.
Номинация «Миссис Россия» дает Наталье возможность участвовать во всех международных конкурсах – Миссис Вселенная, Миссис Мира, и хабаровчанка уже определилась - в этом году она отправится на Миссис Мира, который пройдет в Америке, в Лас-Вегасе, в декабре.
Сначала Наталье необходимо получить визу, но с этим проблем возникнуть не должно, кроме того, хабаровчанка уверена, что имеет хорошие шансы представить свою страну достойно, потому что она свободно владеет английским языком.
Сейчас Наталья Оскар пишет песню на английском языке, этот трек тоже имеет шансы стать гимном уже международного конкурса красоты. Она будет с громким посылом, похожая на саундтрек к американскому фильму.
Помимо прочего, обладание титулом Миссис Россия открывает для победительницы большие возможности. Каждый год хабаровчанка будет входить в состав жюри Всероссийского конкурса.
Песня «Я твоя Миссис Россия» и возможность открывать ею конкурс на постоянной основе – большая победа для Натальи. Хабаровчанка еще на преджюри говорила, что кто бы из девочек не победил, они разделят эту победу все вместе, потому что все они – победительницы. И даже если бы женщина не получила главную корону, свою победу она все равно уже имела – это ее песня для каждой королевы.
Титулованная красотка рассказала о своей новой песне, и как она сейчас влияет на ее жизнь и мироощущение. Слова в ней громкие, но имеющие большую силу мотивации.
- Когда я ее записала первый раз, я тогда, наверное, не осознавала глубины текста, а когда вернулась, поняла, о чем пою. «Пусть мешают, отвлекают чужие голоса, жить вопреки твоя задача, хоть она и не проста. Кто сказал, что у тебя всего одна попытка, и по рельсам ехать – самый лучший вариант. Сделай так, чтоб каждый день твой – новая попытка, и всегда повторяй», - цитирует свою песню Наталья.
Теперь каждое утро Наталья включает песню в машине, слова ее нереально заряжают, и мотивируют жить действительно вопреки нападкам хейтеров. Кроме того, Наталья признается, что если бы не то неудачное фото со сцены и такая бурная реакция общественности, у нее бы не появилось так много подписчиков в социальных сетях, и получается, что в какой-то степени хабаровчанка даже немного благодарна хейтерам.
Между тем, жители Хабаровска буквально завалили редакционный телефон «КП» - Хабаровск» сообщениями со словами поддержки в адрес Натальи, а хабаровчанка не устает благодарить земляков за поддержку.
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